G2A, Yasa Dışı Oyun Anahtarlarının Satıldığını Kabul Etti

G2A, çalıntı veya yasadışı şekilde elde edilmiş oyun anahtarlarının satıldığı yönündeki iddiaların ardından bağımsız denetim teklifinde bulunmuştu. Teklifi kabul eden tek geliştirici, G2A’dan 40 bin dolar alacak ve görünüşe göre devamı da gelecek.

Polonya’da kurulan ve merkezi Hong Kong’da bulunan G2A, çok uzun zamandır tartışmaların göbeğinde yer alıyor. Firma özünde Amazon ve eBay gibi bir platform olarak hizmet veriyor ve kişilere, ellerindeki oyun anahtarlarını satabilecekleri bir ortam sunuyor.

Eleştiriler ise bu oyun anahtarlarının nasıl elde edildiği noktasında başlıyor. Pek çok kişiye göre oyunlar yasal olmayan yollarla elde edilerek platform üzerinden satılıyor. G2A, bu iddiaların üzerine kendini temize çıkarmak için isteyen kişilerin bağımsız denetmenlerle hesapları inceleyebileceğini söylemişti.

Tek firmanın cesareti

G2A’dan şikayetçi olan oyun geliştiricilerden yalnızca bir tanesi riski aldı ve firmanın hesaplarının incelenmesini istedi. Sonuç olarak G2A’nın gönüllü olarak kabul ettiği kontroller sonucunda hesaplarda ortaya çıkan tutarsızlık, geliştirici firmanın 40 bin dolar kazanmasını sağladı.

G2A aslında bu noktada bir sorun yaşamayacağından çok emindi. G2A, kendi platformunda yasal olmayan şekilde oyunu satıldığını bulan her oyun yapımcısına zararlarının 10 katını ödeyeceğini söylemişti. Üstelik denetimler için, denetim sektörünün 4 büyüğü olan PwC, Ernst & Young, KPMG veya Deloitte’ten gelen denetimcilerin yapacağı incelemeleri kabul etmişlerdi.

Görünüşe göre G2A bu devlerle ortak bir noktada buluşamadı ve onun yerine denetimleri kendileri gerçekleştirmeye karar verdi. Wube ile G2A’nın anlaşmasından sonra 198 Wube anahtarının çalınarak platformdan satıldığının ortaya çıktığını söyleyen G2A, 40 bin dolar ödemeyi kabul etti.

G2A şu anda piyasanın önemli aktörlerinden biri ve kendi adını temize çıkarmak, geliştiricileri korumak için oldukça kararlı. Muhtemelen gelecekte platformda oyun satmak için yeni düzenlemeler de göreceğiz.