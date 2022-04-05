Duyurulduğu günden bu yana Marvel hayranlarında büyük merak uyandıran Galaksinin Koruyucuları 3, vizyon tarihine uzun bir süre olmasına rağmen şimdiden Dünya rekoru kırmayı başardı.

Avengers: End Game filminde gördüğümüz ve son filmi 2017 yılında yayınlanmış olan Galaksinin Koruyucuları, End Game filminin ardından hayranlarında yeni film ile ilgili büyük bir beklenti uyandırmıştı. Geçtiğimiz yıl Galaksinin Koruyucuları 3 filminin geleceği açıklanmış ancak yeni filmin hayranlarını biraz daha bekleteceği söylenmişti.

Galaksinin Koruyucuları 3’ün serinin son filmi olması her ne kadar pek çoğumuzda hayal kırıklığına sebep olsa da film şimdiden merak uyandırmayı başardı. Marvel’ın uzun bir aradan sonra seyirciyle buluşturmaya hazırlandığı film hakkında bildiklerimiz ise oldukça az. Ancak filmin senaryosunu okuyan bazı oyuncuların gözyaşlarını tutamadıklarını söylemesiyle Galaksinin Koruyucuları 3’ün hepimize duygu dolu anlar yaşatmasını bekleyebiliriz. Dediğimiz gibi film hakkında bildiklerimiz oldukça kısıtlı ve çekimleri devam ediyor. Vizyon tarihine 1 yıldan uzun bir süre olan Galaksinin Koruyucuları 3, şimdiden rekor kırmaya başladı.

The Grinch’in rekorunu elinden aldı

Jim Carey’nin yeşil bir yaratığı canlandırdığı The Grinch filmini hatırlarsınız. Filmde büyük ve tüylü bir yaratık olan Gricnh, 2000’li yıllarda bir çoğumuzun korkulu rüyası olmuştu. Filmde Jim Carey’e yapılan vücudunun tamamının tüyle kaplandığı makyaj ise uzun bir süredir ‘en fazla makyaj yapılan film’ rekorunu elinde tutuyordu. Galaksinin Koruyucuları 3 ise The Grinch’in bu rekorunu şimdiden elinden aldı ve yönetmen James Gunn tarafından Dünya rekoru kırıldığı iddia edildi.

Yönetmen James Gunn, yüksek bir bütçe ayrılan filmin makyaj alanında kırdığı bu rekoru duyurarak vizyon tarihine uzun bir süre olmasına rağmen Marvel hayranlarında büyük bir beklenti oluşturmayı başardı. Will Poulter’ın Adam Warlock olarak yer alacağı ve Chris Hemsworth, Chris Patt, Zoe Saldana, Vin Diesel, Dave Bautista, Bradley Cooper gibi dev isimleri buluşturacak olan filmin kadrosuna geçtiğimiz günlerde sürpriz bir isim daha dahil oldu. DC’nin mini dizisi Peacemaker’dan hatırlayacağınız Chukwudi Iwuji oldu ancak filmdeki karakteri henüz açıklanmadı. Galaksinin Koruyucuları 3’ün 23 Mayıs 2023 tarihinde vizyona girmesi bekleniyor.