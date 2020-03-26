Tam Ekranlı Samsung Galaxy Fold 2 Konsept Tasarımı

Samsung'un yeni katlanabilir akıllı telefonu olaması beklenen Galaxy Fold 2 ile ilgili bugüne kadar pek çok bilgi ortaya çıktı. Bu bilgiler görselleştirilerek oluşturulan bir konsept tasarım, Galaxy Fold 2 ile ilgili beklentileri artıracak kadar hoş bir tasarım sunuyor.

Sektörün büyük oyuncuları Samsung ve Huawei'nin ilk katlanabilir telefonlarını geçtiğimiz yıl gördük. İlk girişimlerinde umdukları ilgiyle karşılaşmayan şirketler, yeni modeller üzerinde çalışmaya devam ediyorlar. Katlanabilir telefon rekabetine Galaxy Fold ile giren Samsung, Galaxy Z Flip ile kullanıcıları yeni nesil katlanabilir telefonların dünyasına davet etmişti. Samsung, şimdi Galaxy Fold’un devamı olacak Galaxy Fold 2 için çalışmalarını sürdürüyor. Samsung, Galaxy Fold 2’nin geliştirilmesi çalışmalarına devam ederken, şirkete yakın kaynaklar katlanabilir telefon hakkında bilgiler sızdırmaya başladı. Telefonun kamera sistemi, ekranı katlandığında kullanılacak ikincil ekranının nasıl olacağı gibi detayları ortaya çıkan Galaxy Fold 2’nin şimdi de konsept tasarımı oluşturuldu. Alman WindowsUnited isimli internet sitesinin arkasındaki ekip, Galaxy Fold 2’nin sızdırılan bilgilerinden yola çıkarak telefonun render görüntülerini oluşturdular. WindowsUnited ekibi tarafından oluşturulan Galaxy Fold 2 konsept tasarımı, Samsung’un yeni katlanabilir telefonunun nasıl görünebileceğini gösteriyor. Galaxy Fold 2’yle ilgili ortaya çıkan ilk bilgi, katlanabilir telefonunun kamera sisteminin Galaxy S20 Plus ile aynı olacağı yönündeydi. WindowsUnited ekibinin oluşturduğu render görüntülerinde bu yüzden kamera tasarımı, Galaxy S20 Plus’tan olduğu gibi taşındı. Galaxy Fold kullanıcıları, telefonun ikincil ekranının küçük olduğu yönünde eleştiriler yapmışlardı. Bu nedenle Galaxy Fold 2’nin ekranı katlandığında kullanılacak ikinci ekranının, Galaxy Fold’dan daha büyük olacağı iddia edilmişti. Render görüntülerinde de daha büyük bir ekran tasarımı kullanıldı.

Kaynak : https://www.pocket-lint.com/phones/news/samsung/151587-renders-samsung-galaxy-fold-2

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