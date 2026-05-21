Samsung'un önümüzdeki sene S27 ailesine ekleyeceği tamamen yeni modeli Galaxy S27 Pro'nun bazı detayları sızdırıldı.

Dünyanın en büyük tüketici elektroniği şirketlerinden biri olan Samsung, her yıl düzenli olarak yeni telefonlarını bizlerle buluşturuyordu. Birçok farklı segmentten telefonlar tanıtsa da şüphesiz en çok dikkat çekenler amiral gemisi Galaxy S serisi cihazlardı.

Samsung Galaxy S27 serisi 2027 yılının başlarında piyasaya sürülecek. Yani daha aylar var. Ancak şimdiden sızıntılar gelmeye başlamış durumda. Şimdi ise seriye dahil olacak yeni model S27 Pro hakkında bilgiler geldi. Cihazın boyutları ve ekranı sızdırıldı.

S27 Ultra’ya çok benzeyecek

Samsung, önümüzdeki yıl bir değişiklik yaparak 3 değil, 4 yeni amiral gemisi model göreceğiz. Bunlar Galaxy S27, S27+, S27 Pro ve S27 Ultra olacak. Yani Pro model aileye eklenecek ve Ultra’nın altında, standart ve Plus’ın üstünde konumlanacak. Yeni sızıntı da işte bu cihaz ile ilgili.

Güney Kore’den gelen bilgilere göre Galaxy S27 Pro modelinde 6,47 inç boyutunda OLED bir ekran göreceğiz. Bu onu S27’den daha büyük, S27+ ve S27 Ultra’dan ise daha küçük yapacak. İddiada ayrıca çoğu özelliğinin Ultra ile benzer olacağı da aktarılmış. Yeni nesil Snapdragon işlemci, Privacy Display ekran teknolojisi gibi özellikleri de göreceğiz. Buradan, Samsung’un S27 Pro ve S27 Ultra’da Apple’ın iPhone’lardaki Pro ve Pro Max benzeri bir yaklaşım sergileyeceğini düşünebiliriz.

Daha önce çıkan sızıntılardan da kısaca bahsedelim. Galaxy S27 Pro modelinde Ultra ile aynı şekilde 200 MP ana kamera, 50 MP Ultra geniş kamera ve 5x optik zoom’lu 50 MP telefoto kamera bekleniyor.