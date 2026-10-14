Galaxy S27 Ultra ile "Privacy Display v2" Geliyor: Yeni Neler Sunacak?

Galaxy S27 Ultra, görüntü kalitesinden ödün vermeden ekranı meraklı gözlerden gizleyen gelişmiş Privacy Display v2 teknolojisiyle geliyor.

Samsung, sektörde ses getiren gizlilik odaklı ekran teknolojisini bir adım öteye taşımaya hazırlanıyor.

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Sektör kaynaklarından gelen ilk bilgilere göre Galaxy S27 Ultra, görüntü kalitesinden ödün vermeyen ve daha akıllı çalışan "Privacy Display v2" teknolojisiyle kullanıcıların karşısına çıkacak.

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"Ekran gizliliği" özelliğinde kalite kaybı tarih oluyor

Hatırlanacağı üzere Samsung Display’in Flex Magic Pixel teknolojisine dayanan orijinal Privacy Display, ekranın görüş açılarını kısıtlayarak çalışıyordu. Ekrana doğrudan bakıldığında içerik net şekilde görünürken, yan açılardan bakıldığında ekran karararak meraklı gözlerin bildirimleri veya hassas verileri görmesini engelliyordu. Kullanıcılar bu modu tüm ekranda ya da yalnızca seçili hassas uygulamalarda aktif edebiliyordu.

İlk neslin en büyük eksiği ise özellik açıldığında doğrudan ekrana bakılsa dahi görüntünün yumuşaması, keskinliğin düşmesi ve genel panel kalitesinin belirgin şekilde azalmasıydı. Güvenilir sızıntı kaynağı Sawyergalox'a göre Privacy Display v2 tam da bu sorunları çözmeyi hedefliyor:

Özellik devredeyken doğrudan bakışta çok daha yüksek çözünürlük

Genel panel görünümünde belirgin netlik ve üst düzey keskinlik

Doğrudan kullanım konforunu koruyan optimize edilmiş görüş açıları

Bu yenilikler sayesinde kullanıcılar, günlük ekran kalitesinden feragat etmek zorunda kalmadan gizlilik modunu sürekli açık tutabilecek.

Galaxy S27 Ultra ile sınırlı kalmayabilir

İkinci nesil teknolojinin yalnızca Galaxy S27 Ultra ile sınırlı kalmayıp seriye yeni eklenecek Galaxy S27 Pro modeline de geleceği belirtiliyor. Bu durum, özelliğin önceki nesle kıyasla çok daha geniş bir kullanıcı kitlesine ulaşacağını gösteriyor.

Sızıntılara göre Galaxy S27 Ultra'nın ABD için başlangıç fiyatının 1.400 ile 1.500 dolar bandında olması bekleniyor. Android 17 tabanlı One UI 9.5 arayüzüyle kutudan çıkacağı tahmin edilen telefonun Şubat 2027 döneminde tanıtılması öngörülüyor. Tüm bu bilgilerin henüz resmiyet kazanmamış erken sızıntılardan ibaret olduğunu da unutmamak gerekiyor.