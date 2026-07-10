Samsung'un bu ay tanıtacağı Galaxy Z Flip8 hakkında dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Güvenilir bir sızıntı kaynağına göre şirket, yıllardır sürdürdüğü kapaklı katlanabilir telefon serisini bu modelle sonlandırabilir. Peki böyle bir kararın arkasında hangi nedenler olabilir?

Katlanabilir telefon denildiğinde akla gelen ilk markalardan biri olan Samsung, bu ay düzenleyeceği Galaxy Unpacked etkinliğinde yeni modellerini tanıtmaya hazırlanıyor. Ancak tanıtım öncesinde ortaya çıkan bir iddia, yeni özelliklerden çok şirketin gelecekte izleyeceği yol haritasını gündeme taşıdı.

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Sektörün güvenilir sızıntı kaynaklarından biri, Galaxy Z Flip8'in Samsung'un üreteceği son kapaklı katlanabilir telefon olabileceğini öne sürdü. Elbette bu bilgi şu an için resmiyet kazanmış değil. Ancak iddia doğru çıkarsa Samsung'un katlanabilir telefon stratejisinde önemli bir değişim yaşanabilir.

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Samsung neden Flip serisinden vazgeçebilir?

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İddiaya göre Samsung, önümüzdeki yıllarda kaynaklarını daha çok kitap gibi açılan Fold serisine yönlendirmeyi planlıyor olabilir. Özellikle Galaxy Z Fold8 ile birlikte daha geniş ekranlı yeni tasarım anlayışına geçileceği konuşulurken, şirketin Flip serisini ikinci plana atabileceği öne sürülüyor.

Burada dikkat edilmesi gereken önemli bir detay da var. Sızıntı, doğrudan "Galaxy Z Flip markası tamamen sona erecek" demiyor. Bunun yerine Samsung'un küçük boyutlu katlanabilir telefon kategorisinden çıkabileceği ifade ediliyor. Yani şirket farklı bir isim veya farklı bir tasarım anlayışıyla yoluna devam etmeyi tercih edebilir.

Apple'ın hamlesi Samsung'un planlarını değiştirmiş olabilir

Katlanabilir telefon üretmek her geçen yıl daha maliyetli hâle geliyor. Üstelik Apple'ın uzun süredir geliştirdiği söylenen katlanabilir iPhone modeli de pazardaki rekabeti tamamen değiştirebilir. Sektörde dolaşan bilgilere göre Apple da kitap şeklinde katlanan bir tasarımı tercih edecek.

Samsung'un da rekabet avantajını koruyabilmek için yatırımlarını daha çok Fold serisine kaydırmayı planlıyor olması sürpriz olmaz. Son dönemde artan üretim maliyetleri ve değişen tüketici tercihleri de şirketin böyle bir karar almasında etkili olmuş olabilir.

Şimdilik kesinleşmiş bir karar bulunmuyor

Tüm bunların şimdilik güvenilir kaynaklardan gelen bir sızıntıdan ibaret olduğunu tekrar hatırlatmak gerekiyor. Samsung cephesinden Galaxy Z Flip serisinin geleceğine ilişkin herhangi bir resmi açıklama yapılmış değil.

Yine de söylentiler doğru çıkarsa Galaxy Z Flip8, Samsung'un yıllardır devam ettirdiği kapaklı katlanabilir telefon serisinin son temsilcisi olarak teknoloji tarihindeki yerini alabilir. Gerçeğin ne olduğunu ise çok yakında düzenlenecek Galaxy Unpacked etkinliğinde hep birlikte göreceğiz.