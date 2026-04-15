Game of Thrones Filminin İsmi ve Konusu Açıklandı!

Game of Thrones evreninde geçecek film hakkında resmî açıklama geldi. Warner Bros., filmin ismini açıkladı. Böylece konusu da belli oldu.

George R.R. Martin’in kaleme aldığı kitaplardan esinlenen Game of Thrones, dünyanın en sevilen serilerinden biri hâline gelmiş durumda. Öyle ki aynı evrende geçen birçok farklı yapımın karşımıza çıktığını görüyorduk. Yakın zamanda da bir filmin bunlara dahil olacağı açıklanmıştı.

Bugün ise Cinemacon etkinlikleri kapsamında Warner Bros., Game of Thrones filmiyle ilgili ilk detayları bizlerle buluşturdu. Filmin ismi açıklandı, konusu belli oldu. Hâliyle de hayranların heyecanı tavan yapmış durumda.

Game of Thrones: Aegon’s Conquest ismiyle gelecek

Warner Bros., tarafından yapılan resmî açıklamaya göre film, Game** of Thrones: Aegon’s Conquest** ismiyle vizyona girecek. Yani söylentilerin doğru çıktığını belirtebiliriz. Hayranların en çok ilgi duyduğu karakterlerden biri olan Fatih Aegon’a odaklanan bir film resmen geliyor.

Konusundan bahsedecek olursak filmde Aegon I Targaryen’in konu edinildiğini göreceğiz. Fatih Aegon olarak da bilinen bu karakter, kız kardeşleri (aynı zamanda eşleri) ve ejderhalar ile Westeros’u fethederek Demir Taht’ı ele geçiren ve yüz yıllar sürecek Targaryen hanedanlığını başlatan isimdi. Olaylar, Game of Thrones’un yaklaşık 300 yıl öncesinde geçecek.

Filmin senaryosunu Netflix’in House of Cards’ı, Disney+’ın Andor’u gibi üst düzey başarılı yapımlarda yazarlık yapmış olan Beau Willimon kaleme alacak. Filmin çıkış tarihi, oyuncuları ve diğer detayları henüz belli değil.