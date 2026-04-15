Tümü Webekno
Evde Kendi Baristanız Olabileceğiniz Tam Otomatik Kahve Makinesi Tavsiyeleri Bilgisayar Başında Saatlerini Geçirenler Buraya: Her Bütçeye Uygun En İyi Oyuncu Koltuğu Tavsiyeleri Her Bütçeye Uygun En İyi Akıllı Saat Tavsiyeleri “Kulaklığım Olmadan Asla!” Diyenlerin Bayılacağı Kablosuz Kulak Üstü Kulaklık Önerileri

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Sinema ve Dizi Haberleri ve İçerikleri

Game of Thrones Filminin İsmi ve Konusu Açıklandı!

Game of Thrones evreninde geçecek film hakkında resmî açıklama geldi. Warner Bros., filmin ismini açıkladı. Böylece konusu da belli oldu.

Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

George R.R. Martin’in kaleme aldığı kitaplardan esinlenen Game of Thrones, dünyanın en sevilen serilerinden biri hâline gelmiş durumda. Öyle ki aynı evrende geçen birçok farklı yapımın karşımıza çıktığını görüyorduk. Yakın zamanda da bir filmin bunlara dahil olacağı açıklanmıştı.

Bugün ise Cinemacon etkinlikleri kapsamında Warner Bros., Game of Thrones filmiyle ilgili ilk detayları bizlerle buluşturdu. Filmin ismi açıklandı, konusu belli oldu. Hâliyle de hayranların heyecanı tavan yapmış durumda.

İçerikten Görseller

ga

Game of Thrones: Aegon’s Conquest ismiyle gelecek

ga

Warner Bros., tarafından yapılan resmî açıklamaya göre film, Game** of Thrones: Aegon’s Conquest** ismiyle vizyona girecek. Yani söylentilerin doğru çıktığını belirtebiliriz. Hayranların en çok ilgi duyduğu karakterlerden biri olan Fatih Aegon’a odaklanan bir film resmen geliyor.

Konusundan bahsedecek olursak filmde Aegon I Targaryen’in konu edinildiğini göreceğiz. Fatih Aegon olarak da bilinen bu karakter, kız kardeşleri (aynı zamanda eşleri) ve ejderhalar ile Westeros’u fethederek Demir Taht’ı ele geçiren ve yüz yıllar sürecek Targaryen hanedanlığını başlatan isimdi. Olaylar, Game of Thrones’un yaklaşık 300 yıl öncesinde geçecek.

Filmin senaryosunu Netflix’in House of Cards’ı, Disney+’ın Andor’u gibi üst düzey başarılı yapımlarda yazarlık yapmış olan Beau Willimon kaleme alacak. Filmin çıkış tarihi, oyuncuları ve diğer detayları henüz belli değil.

The Punisher: One Last Kill'den Fragman Geldi [Video] The Punisher: One Last Kill'den Fragman Geldi [Video]
webtekno

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!

Si̇nema Ve Di̇zi̇ Haberleri̇ Ve İçeri̇kleri̇ Kategorisinde En Çok Okunanlar

Netflix Yeni Dizisi İçin Türkiye Genelinde Oyuncu Arayışına Başladı (Siz de Başvurabilirsiniz)

Netflix Yeni Dizisi İçin Türkiye Genelinde Oyuncu Arayışına Başladı (Siz de Başvurabilirsiniz)

IMDb Puanlarına Göre Tüm Zamanların En İyi Netflix Filmleri

IMDb Puanlarına Göre Tüm Zamanların En İyi Netflix Filmleri

Film İndirme Sitesi Arayanlar İçin 11 Ücretsiz Platform

Film İndirme Sitesi Arayanlar İçin 11 Ücretsiz Platform

Hatırladıkça Sizi Çocukluk Yıllarınıza Götürecek, Cartoon Network’te Yayınlanmış En Popüler Çizgi Filmler

Hatırladıkça Sizi Çocukluk Yıllarınıza Götürecek, Cartoon Network’te Yayınlanmış En Popüler Çizgi Filmler

Tek Oturuşta Bitirebileceğiniz En İyi Mini Diziler

Tek Oturuşta Bitirebileceğiniz En İyi Mini Diziler

Her İnsanın En Az İki Kez İzlemesi Gereken 15 Efsane Film

Her İnsanın En Az İki Kez İzlemesi Gereken 15 Efsane Film

Yeni Avatar: Son Hava Bükücü Filminin Tamamının X'te Sızdırıldığı İddia Ediliyor!

Yeni Avatar: Son Hava Bükücü Filminin Tamamının X'te Sızdırıldığı İddia Ediliyor!

Ücretsiz Maç İzleyebileceğiniz Siteler (Yasal)

Ücretsiz Maç İzleyebileceğiniz Siteler (Yasal)

most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

ÖTV'siz Araç Alımıyla İlgili Düzenleme Meclis'ten Geçti: İşte Şartlar!

ÖTV'siz Araç Alımıyla İlgili Düzenleme Meclis'ten Geçti: İşte Şartlar!

Elektrikli Araç Bataryası Kaç Yılda Değişir, İkinci Elde Değer Düşürür mü, Değişim Süreci Nasıl?

Elektrikli Araç Bataryası Kaç Yılda Değişir, İkinci Elde Değer Düşürür mü, Değişim Süreci Nasıl?

Xiaomi, Dondurma Pro ve Dondurma Pro Max Duyurdu: Evet, Gerçekten Dondurma

Xiaomi, Dondurma Pro ve Dondurma Pro Max Duyurdu: Evet, Gerçekten Dondurma

Arkasında iPhone 2G Anakartı Bulunan 480 Bin TL'lik iPhone 17 Pro Tanıtıldı: Karşınızda "iPhone 2007"

Arkasında iPhone 2G Anakartı Bulunan 480 Bin TL'lik iPhone 17 Pro Tanıtıldı: Karşınızda "iPhone 2007"

2026'da Dünyada En Çok Satan Akıllı Telefon Markaları Belli Oldu

2026'da Dünyada En Çok Satan Akıllı Telefon Markaları Belli Oldu

Rockstar Games'ten Hacklenen Veriler Paylaşıldı: Gelirler, Platform Dağılımı ve Dahası...

Rockstar Games'ten Hacklenen Veriler Paylaşıldı: Gelirler, Platform Dağılımı ve Dahası...

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com