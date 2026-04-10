The Punisher: One Last Kill'den Fragman Geldi [Video]

Disney+'ta çok yakında yayımlanacak The Punisher: One Last Kill TV özel bölümünün fragmanı yayımlandı.

Marvel, geçtiğimiz ayın sonlarına doğru hayranların favori karakterlerinden biri olan The Punisher ile ilgili sevindirici bir haber vermişti. Disney+ üzerinden The Punisher: One Last Kill ismi verilen yepyeni bir TV özel bölümünün geleceği duyurlmuştu. Bu, tamamen bağımsız tek bölümlük bir yapım olarak çıkış yapacaktı.

Şimdi ise bölümün çıkışı yaklaşırken heyecanı iyice artıran bir gelişme yaşandı. Marvel, The Punisher: One Last Kill TV özel bölümünün fragmanını resmen bizlerle buluşturdu. Fragman, Frank Castle’ın (The Punisher) yapımda neler yaşayacağına kısa da olsa bir bakış atmamızı sağlıyor.

The Punisher: One Last Kill fragmanı

Fragman, Frank Castle’In ham, savunmasız bir halde ve geçmişiyle boğuştuğu açıkça belli olan bir sahneyle başlıyor. Devamında ise bölüm boyunca neler yaşanacağına dair kısa kısa sahneler görüyoruz. Yine aksiyonu ve gerilimi bol olan, izlerken gözümüzü ayıramayacağımız bir yapım olacağını söyleyebiliriz. Ayrıca sonlarda da herkesin beklediği görüntüler var. Frank’i Punisher kıyafetiyle görüyoruz. Yapımdaki ana kötünün ise Ma Gnucci olacağı söyleniyor.

Karaktere de hayat veren Jon Bernthal, The Punisher: One Last Kill’in senaryosunu da kaleme alan isimler arasında. Yapım 12 Mayıs günü Disney+ üzerinden yayımlanacak ve 60 dakika civarında bir süreye sahip olacak.