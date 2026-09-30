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Game of Thrones Filmi Aegon's Conquest'in Vizyon Tarihi Belli Oldu!

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Çok beklenen Game of Thrones filmi Aegon's Conquest'in vizyon tarihi açıklandı. Senaristi ve yönetmeni de belli oldu.

Game of Thrones Filmi Aegon's Conquest'in Vizyon Tarihi Belli Oldu!
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Geçtiğimiz aylarda dünyanın en sevilen serilerinden olan Game of Thrones hakkında hayranları heyecanlandıran bir açıklama gelmişti. Warner Bros., Fatih Aegon’un hikâyesini anlatacak bir film geleceğini resmen açıklamıştı. Evrenin en önemli hikâyelerinden birini anlatacak bu fiilm ile ilgili şimdi de çok önemli yeni duyurular geldi.

Yapılan açıklamalarda Aegon’s Conquest ismini alacak filmin ne zaman vizyona gireceği resmen açıklandı. Aynı zamanda filmin senaristi ve yönetmeni de resmen belli oldu. Hem senaryo hem de yönetmenlik tarafında çok başarılı işlere imza atan isimlerin olması, film için heyecanı iyice artırdı.

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Game of Thrones Filmi Aegon's Conquest'in Vizyon Tarihi Belli Oldu!
ageon

6 Haziran 2029’da vizyona girecek

ageon

İkonik serinin beyaz perdedeki ilk uzun metrajlı sinema uyarlaması olacak “Game of Thrones: Aegon’s Conquest” filmi, 6 Haziran 2029 tarihinde vizyona girecek. Bu da hayranların daha uzun bir süre beklemesi gerektiği anlamına geliyor.

Filmin yönetmen koltuğunda Owen Harris oturacak. Harris, Game of Thrones evreninin en başarılı yapımlarından olan A Knight of the Seven Kingdoms’ta yer almıştı ve büyük övgü toplamıştı. Ayrıca kendisi daha önce Black Mirror, Brave New World gibi yapımlarda da görev almıştı.

Senaryo ise son yılların en başarılı yapımlarında imzası bulunan Beau Willimon’a emanet ediliyor. Willimon, en iyi Star Wars yapımlarından biri olan Andor’un yazarlarındandı. Aynı zamanda Netflix’in ikonik dizisi House of Cards’da da yer almıştı. Sektörün bu tecrübeli isimlerinin bir araya gelmesi, projenin mutfağındaki beklentiyi oldukça yükseltiyor.

Yapım, Westeros tarihinin en kırılma noktalarından birine odaklanacak. Film, Targaryen hanedanının kurucusu olan I. Aegon’u ve orijinal Game of Thrones dizisindeki olaylardan yaklaşık 300 yıl önce Westeros’u fethettiği dönemi anlatacak. Bu karakter, kız kardeşleri ve ejderhalarıyla birlikte Westeros’u fethederek Demir Taht’ı ele geçirip yüz yıllar sürecek Targaryen hanedanlığını başlatıyor.

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