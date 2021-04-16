Dünya çapında milyonlarca hayrana sahip fantastik roman serisi ve dizi Game of Thrones evreninde yaşanan tüm hikayeleri, hanedanları ve karakterleri sanki Google Maps ile geziyormuş gibi görmenizi sağlayan Game of Thrones haritası ile şehir şehir bu kurgusal dünyada yaşanan olaylara tanık olabilirsiniz.

Yazar George R. R. Martin tarafından kaleme alınan fantastik roman serisi Buz ve Ateşin Şarkısı’nın ilk kitabından adını alan, serinin televizyon uyarlaması olan Game of Thrones yani Taht Oyunları, 2011 - 2019 yılları arasında HBO kanalında yayınlandı. Yayınlandığı dönem ve sonrasında büyük ses getiren yapımın hala dünya çapında milyonlarca hayranı olduğu biliniyor.

Seri için özel olarak tasarlanan bir internet sitesinde bulunan Game of Thrones haritası ile bu kurgusal evrende yaşanan olayları, sanki Google Maps ile dünyayı geziyormuşçasına görebilirsiniz. Üstelik bu Game of Thrones haritası o kadar ince detaylara sahip ki yalnızca diziyi izleyenlerin hakim olmadığı, romanlarda anlatılan olaylar ve bazı olayların perde arkalarına dair detaylar da görülebiliyor.

Fantastik dünyayı önünüze seren Game of Thrones haritası:

quartermaester.info isimli bir internet sitesinde bulunan interaktif Game of Thrones haritasını açtığınız zaman karşınıza Buz ve Ateşin Şarkısı serisindeki tüm olayların yaşandığı dünyanın haritası ve bir bilgilendirme metni çıkıyor. Bilgilendirme metninde genel olarak haritadaki işaretlerin ne anlama geldiğinden ve kısaca seriden bahsediliyor.

Game of Thrones haritası ayrıntılarına girmeden önce eğer bu dünyaya çok hakim değilseniz ziyaret etmeniz gereken ilk yer haritanın arama çubuğudur. Burada alt alta birer bağlantı olarak sunulan önemli Game of Thrones karakterlerini ve hanedanları göreceksiniz.

Karakter ya da hanedan bağlantılarından birine tıkladığınız zaman site sizi bir bilgilendirme sayfasına yönlendiriyor. Burada Wikipedia benzeri bir arayüz üzerinden seçtiğiniz karakter ile ilgili son derece ayrıntılı bilgilere ulaşabiliyorsunuz. Karakterin hangi kitaplarda yer aldığını, akrabalarını, başına gelen olayları ve çok daha fazlasını bilgilendirme sayfası üzerinden görmeniz mümkün.

Tek tıkla tüm hanedanlara ulaşın:

Game of Thrones haritası arama çubuğunda bir de hanedanlı ve hanedansız versiyon seçenekleri bulunuyor. Hanedanlı görünüm seçeneğini onayladığınız zaman harita üzerinde hanedan armaları görünüyor. Böylece hangi ailenin nerede bulunduğuna dair kuş bakışı bir görünüm elde ediyorsunuz.

Bu seçenek yalnızca hanedanları göstermekle kalmıyor. Aynı zamanda dilediğiniz hanedanın armasına tıkladığınız zaman sizi bir bilgilendirme sayfasına yönlendiriyor. Bilgilendirme sayfası üzerinden o aile ilgili aklınıza gelen, gelmeyen tonla bilgiye ulaşabiliyorsunuz. Wikipedia benzeri bir arayüze sahip olduğu için sayfa içinde dilediğiniz bilgiye kolayca ulaşabiliyorsunuz.

Game of Thrones haritası ile şehir şehir neler olduğunu öğrenebilirsiniz:

Game of Thrones haritası ile ilgili ufak detayları anlattıktan sonra haritanın asıl olayına gelelim. Önünüzde kurgusal dünyanın tüm haritası serili durumda. Burada hakkında hiçbir bilgi sahibi olmadığınız, dizide yalnızca adı geçen ya da kitapta yalnızca birkaç sayfa anlatılan kasabalar bile var. Birine tıklayın.

Üzerine tıkladığınız şehre ya da kasabaya dair bilgilendirme sayfası açılıyor. Burada o bölgenin kültürü, geçmişi, bölgede yaşayan insanlar, bölgede yaşanan olaylar, seri boyunca hangi kitapta geçtiği, seri boyunca hangi kitapta hangi olaylara sahne olduğu gibi bir ton detay sizi bekliyor olacak.

Sitenin yönlendirdiği tüm bilgilendirme sayfalarında kullanıcıyı konu ile ilgili görseller bekliyor. Karakterlerin yorumlanmış çizimleri, kasabaların krokileri, şehirlerin kuşbakışı çizimleri gibi pek çok görsel bulunuyor. Bu sayfalar genel bilgilerin yanı sıra kullanıcıları konu ile ilgili çok daha detaylı bilgiler öğrenebilecekleri bağlantılara da yönlendiriyor.

Game of Thrones haritası daha çok kitap hayranlarına hitap ediyor:

Game of Thrones hikayesinin George R. R. Martin tarafından kaleme alınan fantastik roman serisi Buz ve Ateşin Şarkısı’ndan televizyona uyarlandığını söylemiştik. Adını ilk kitaptan alan dizi, elbette kitap serisi kadar yoğun detaylar barındırmıyor. Bunun elbette sinematografik ve rating kaygılı pek çok nedeni var.

Game of Thrones haritası inanılmaz fazla detay barındırdığı için yalnızca diziyi izleyenlerin pek ilgisini çekmeyecek hatta bildiklerini unutturacaktır. Ancak kitap serisi hayranları böyle detaylara daha hakim oldukları için keyifle harita üzerinde kaybolabilirler.

Yalnızca diziyi izleyenlere bir tavsiye vermek gerekirse, Game of Thrones haritası üzerinde kaybolmadan adım adım ilerlesinler. Öncelikle karakterlerin bilgileri okunabilir. Daha sonra bilinen şehir ve kasabalar ziyaret edilirken, en son olarak adı çok bilinmeyen bölgelere girilebilir. Yoksa bu kadar bilgi arasında sevdiğiniz diziden soğumanız bile bile mümkün.

Bilgilendirme sayfalarındaki metinler İngilizce olduğu için detaylı okumalar için Google Translate kullanabilirsiniz. Ayrıca baştan uyaralım; Game of Thrones haritası ile ulaştığınız tüm bilgiler spoiler niteliği taşımaktadır. Eğer daha izlemediğiniz bölümler ve okumadığınız kitaplar varsa henüz harita ile pek ilgilenmeseniz sürprizlerin bozulmaması açısından çok daha iyi olacaktır.

Google Maps benzeri Game of Thrones haritası ile seride yaşanan tüm olayları şehir şehir, kasaba kasaba görmenizi sağlayan internet sitesini anlattık. Yapanın eline sağlık demekle birlikte insanların hayranlık seviyelerini böyle haritalar yapacak seviyeye getirmeleri gerçekten şaşırtıcı.