OpenAI, GPT Yüzünden Bir Kez Daha Yazarlarla Davalık Oldu

OpenAI bir kez daha yazarlarla karşı karşıya. ABD'de 3 bilindik yazar, ChatGPT'nin dil modeli GPT'nin eğitimlerinde kendilerine ait eserlerin kullanıldığını savunarak, şirkete dava açtı.

En popüler yapay zekâ araçlarından ChatGPT'nin geliştiricisi OpenAI, son dönemlerde daha çok davalarla gündemde. Özellikle de ABD'li yazarlar, ChatGPT'ye hayat veren yapay zekâ dil modeli GPT'nin kendi içerikleri üzerinden eğitildiğini savunuyorlar. Hal böyle olunca davaların ardı arkası kesilmiyor.

Temmuz ayında Sarah Silverman, Christopher Golden ve Richard Kadrey isimli yazarların OpenAI'ye yönelik davasını aktarmıştık. Şimdi yine buna benzer bir gelişme yaşandı. Bu kez de Michael Chabon, David Henry Hwang, Rachel Louise Snyder ve Ayelet Waldman OpenAI'den şikayetçi oldu. Yazarlar, GPT'nin eğitiminde kendilerine ait içeriklerin "izinsiz ve yasa dışı kullanıldığını" savunuyorlar. Yazarlara göre OpenAI, tüm bunların sonucunda da kâr etti.

OpenAI'den tazminat istiyorlar

Yazarların OpenAI'den çok net birkaç talepleri var. Bunlardan ilki, tahmin edebileceğiniz üzere tazminat. Davacılar, telif hakkı ihlali nedeniyle OpenAI'den tazminat istiyorlar. Ancak dahası da var. Dava dilekçesinde mahkemenin, OpenAI'nin "yasadışı ve adil olmayan ticari uygulamalara" son vermesi isteniyor. Eğer mahkeme bu yönde bir karar verirse işler karışacaktır. Zira OpenAI için yepyeni yasal yükümlülükler doğar.

Yaşanan gelişmeler daha çok OpenAI'yi gündeme getiriyor olsa da yazarların genel olarak yapay zekâ dil modeli geliştiren tüm şirketlerden rahatsız olduklarını söylemek gerekiyor. Hatta yine temmuz ayı içinde 10 binden fazla yazar, başta OpenAI olmak üzere Meta ve Google gibi diğer şirketleri de kapsayan bir açık mektup yayınladılar. Bu açık mektupta, dil modeli üzerine çalışan tüm şirketlerin, yazarlardan izin almaları gerektiği belirtildi. Eserlerinin kullanımına izin veren yazarın bunun karşılığında ödeme alması ve referans gösterilmesi zorunluluğu da mektupta yer alan detaylar arasında.