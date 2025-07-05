Helldivers 2'nin Xbox'a geleceğinin duyurulmasının ardından Game Pass'e gelip gelmeyeceği merak ediliyordu.. Konu hakkında geliştiricilerden açıklama geldi.

Çıkar çıkmaz oyun dünyasını etkisi altına almayı başaran PlayStation oyunu Helldivers 2 için geçtiğimiz günlerde sürpriz bir gelişme yaşanmış ve oyunun Xbox’a geleceği açıklanmıştı. Çıkış tarihi 26 Ağustos olarak belirlenirken Türkiye fiyatı gibi diğer detayları da belli olmuştu. Helldivers 2, PS özel oyunu olup Xbox’a gelecek ilk oyun olarak tarihe geçecekti.

Helldivers 2’nin Xbox’a geliş haberinin duyurulmasının ardında oyunseverler “Game Pass’e de gelir mi?” sorusunu sormaya başladı. Herkesin merak ettiği bu soruya oyunun geliştiricilerinden yanıt geldi.

Helldivers 2’yi Game Pass’e getirme gibi bir plan yok

Popüler oyunu geliştiren Arrowhead Game Studios, konu hakkında açıklama yaptı. Şirketin Topluluk Yöneticisi Baskinator tarafından Discord üzerinden yapılan açıklamada Helldivers 2’nin kesinlikle Game Pass’e gelmeyeceğini belirtirken şimdilik böyle bir plan olmadığını ifade etti.

Bu da Helldivers 2’nin en azından yakın gelecekte Game Pass hizmetinde sunulmayacağı anlamına geliyor. Eğer satın almadan önce Game Pass’e gelip gelmeyeceğini öğrenmeyi bekleyenler varsa oyunu satın alabilirler çünkü şu an için öyle bir ihtimal yok.