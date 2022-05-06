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  • Gazetelerdeki ve Ambalajlardaki Renkli Noktaların Anlamı

Gazetelerde ve Ambalajlarda Bulunan Bu Renkli Noktalar Ne Anlama Geliyor?

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Eskiden üç, artık dört adet olan bu renkli noktalar okuyucular için anlamsızdır fakat matbaa işindeki anlamı oldukça önemlidir.

Bu ana renkler, baskı işlemlerinde kullanılır:

  • Cyan-Camgöbeği
  • Magenta-Galibarda
  • Yellow-Sarı
  • Key-Siyah

Diğer ara renkler bu ana renklerin gerekli oranlarda karışımından elde edilir. Renklerin baş harflerinden dolayı bu renklere CMYK adı verilmiştir. Siyah renk için "black"in "B"sinin kullanılmama nedeniyse bu rengin anahtar(key) renk olarak tercih edilmesidir.

1970'lerden önceki baskılarda sadece CMY kullanılıyordu, yani siyah yoktu.

gazete renkli nokta

Çünkü siyah, CMY'nin karışımından elde ediliyordu. Bu renk, gazete ve dergi gibi baskılarda çok fazla kullanıldığı için rengi elde etme süreci fazla uzun sürüyordu ve de maliyetleri artırıyordu.

Bu sebeple CMY renk uzayına daha sonra siyah da eklendi ve matbaa teknolojisinde adeta bir devrim yarattı. Böylece hem baskı süreleri kısaldı hem de maliyetler düştü.

Kullanılan bu palet sayesinde renk çıkışlarının kontrolü sağlanır.

renkler

Bu dairelerin yan yana gelmesi dört rengin de kaymadan üst üste basıldığını gösterir, yani baskı başarılı olmuştur. Eğer dört renkten biri kayarsa harflerde ve resimlerde gölgelenme ve kayma olur.

Gazetelerden farklı olarak ambalajlarda kullanılan renk paleti daha geniştir.

ambalaj renkli daire

4 yerine 7 farklı renk kullanılabiliyor.

Diş macunu tüplerinin dibinde bulunan renklerin amacı ise farklıdır.

diş macunu renk

Sosyal medyada sıkça paylaşılan hatalı bilgilerde bu renklerin diş macununun içeriği hakkında bilgi verdiği söyleniyor fakat durumun bununla bir ilgisi yok. Bu renkler, tüpün dibinin neresi olduğunu ışık sensörlerine iletiyor. Bu sayede diş macunu tüpleri doğru şekilde kesilip kapatılıyor.

Kaynaklar: 1, 2
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