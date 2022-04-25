En popüler WhatsApp klonu uygulama olan GBWhatsApp, bugün kullanıcılarını alarma geçiren bir uyarıyla gündeme geldi. Google'ın uygulamaları tarayan Play Protect sistemi, GBWhatsApp'ı zararlı yazılım olarak işaretledi.

WhatsApp üzerinde geliştirilen ve normalden daha fazla özellik sunan çeşitli WhatsApp klonları, günümüzde hatırı sayılır derecede fazla kullanıcıya sahip. Üçüncü taraf bu uygulamalar kişisel ciddi derecede güvenlik için riskli sayılsa da kullanıcılar bu uygulamaları kullanmaya devam ediyor. Fakat bugün, bu klon uygulamalardan biri hakkında önemli bir gelişme yaşandı.

WhatsApp klonları arasında popüler bir alternatif olan GBWhatsApp, Google’ın telefonunuzda yüklü olan mobil uygulamaları tehditlere karşı tarayan sistem Play Protect tarafından ‘zararlı uygulama’ olarak işaretlendi. GBWhatsApp sahipleri, telefonlarında uygulamanın zararlı olabileceğini söyleyen uyarıyla karşılaştı.

Google Play Protect, GBWhatsApp'ı zararlı yazılım olarak algıladı:

Söz konusu uyarının ardından GBWhatsApp’ın geliştiricileri, Play Protect’in bu tespiti yapmamasını sağlayacak güncellemeyi yayımlamış olsa da uyarı, kullanıcılar için önemli bir hatırlatıcı oldu. GBWhatsApp gibi tüm ücretsiz üçüncü taraf klon uygulamalar, kullanıcıların güvenliğini kullanıcının haberi olmadan tehlikeye atma potansiyeline sahip. Dolayısı ile WhatsApp üzerinde gerçekleştirdiğiniz sohbetlerin güvenliğinden emin olmak istiyorsanız bu tarz uygulamalardan uzak durmanızı tavsiye ediyoruz.

Google Play Protect, cihazdaki uygulamaları düzenli olarak tarayarak zararlı bir uygulama olup olmadığı konusunda kullanıcılara bilgilendirme yapıyor. Sistem, potansiyel zararlı uygulamalar konusunda kullanıcıya uyarıda bulunur ve kullanıcı uygulamayı kaldırana kadar uygulamayı devre dışı bırakır. Ayrıca bazı durumlarda uygulamayı otomatik olarak da kaldırabilir.