gece benzin almak daha mı ucuz

Benzine habire zamlar gelirken herkesin aklında “Acaba gece alsam kâr eder miyim?” düşüncesi geliyor. Genel kanı, gece benzin almanın, genleşme nedeniyle daha ekonomik olduğu yönünde. Peki, bu doğru mu yoksa sadece şehir efsanelerinden biri mi?

Forum kanallarında girilen entry’ler, Instagram’da çekilen reel’lar birçok kişinin geceleri benzin istasyonlarına akın etmesine neden olabiliyor. Gece ve gündüz benzin alımında değişiklik var. Ancak bu, düşündüğünüz gibi devasa değil.

Benzinin genleşmesinin, günün farklı zamanlarındaki alımına maliyet üzerinde bir etki yaratıp yaratmadığını işin uzmanına sorduk. Akaryakıt firması yetkilisine sorarak hazırladığımız cevaplar sonrasında, bütçenize sandığınız kadar etki sağlıyor musunuz göreceğiz.

Gece benzin almanın daha ucuz olması, tamamıyla yanlış olmasa da biraz fazla iddialı.

Benzin, sıcaklık değişikliklerine tepki olarak genleşebilir, bu temel fizik yasasının sonucu. E duruma böyle bakınca mantıklı görünüyor olabilir. Çünkü benzin, hacimce satılır ve herhangi bir sıvı soğuk olduğunda daha yoğun olur. Daha soğuk bir benzin de sıcak benzine göre aracınızın kateteceği yolu arttırır.

Ancak bu genel fizik kuralı, kâr edeceğiniz anlamına gelmiyor. (Yani pek fazla değil.)

Neredeyse dünyanın dört bir yanındaki akaryakıt istasyonlarının yakıtları, yeraltında yakıtı sabit bir sıcaklıkta tutan kalın beton tabakasının altındaki tankerlerde depolanır.

Bu yapı da gün içerisinde artan sıcaklığın, yakıtın yoğunluğu üzerinde etki yaratmasına neredeyse hiç izin vermez. Yani, benzin pompasından gelen yakıt, soğuk bir günde de aynıdır.

Sıcak saatlerde bir nebze de olsa genleşme olduğunu düşünüyorsanız bu genleşme, aracınızın deposuna girene kadar normal hâline dönecektir. Sonuç olarak, yakıt pompasından çıkan benzinin sıcaklığı, herhangi bir istasyondaki herhangi bir 24 saatlik süre boyunca çok az değişir, hatta hiç değişmez.

Kuruş hesabı yapacaksanız burası sizin için önemli olabilir.

Sizin düşündüğünüz sıcaklık farkı, benzinin yaklaşık %0,1 oranında genleşmesine neden oluyor. Yani gece aldığınız yaklaşık 40 litre benzini, öğlen de alsanız 40,1 litre ile aynı şey.

Özellikle akşam dışarıda değilseniz soğuk havalarda benzin almak için harcayacağınız çaba yerine işlerinizi araba kullanmayı azaltacak şekilde planlayabilirsiniz. Ya da ani hızlanmalardan kaçınmak gibi benzin tasarrufu sağlayan şeyler yapmak daha mantıklı.

Ama kuruş hesabı bile yaptığımız şu günlerde benzinden de tasarrufu kuruşa indirdiyseniz yine de şansınızı gece benzin almaktan yana kullanabilirsiniz.

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