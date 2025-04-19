Google'ın en güçlü modeli Gemini 2.5 Pro, Gemini Advanced fırsatı kapsamında öğrenciler tarafından ücretsiz bir şekilde kullanılabilecek.

Yapay zekâlar arasındaki rekabet öğrenciler üzerinde de yaygınlaşıyor. Birçok yapay zekâ aracı öğrencilere özgü avantajlar sunarken, bugün bunların arasına Gemini de katıldı.

Ayın başında Anthropic, öğrencilere ve eğitimcilere yönelik “Claude for Education” adını verdiği büyük çaplı bir yapay zekâ girişimi duyurmuştu. Bu program, öğrenciler için özel olarak tasarlanmış bir öğrenme modu ve öğretim üyeleri için kapsamlı araçlar içeriyordu.

Rakip OpenAI ise bu gelişmeye hızlı bir karşılık vererek ChatGPT’nin ücretli sürümü olan ChatGPT Plus'ı önümüzdeki iki ay boyunca şartları karşılayan öğrencilere ücretsiz sunacağını açıklamıştı.

Bugün ise bir sürpriz de Google'dan geldi. Google'ın sunduğu fırsat rakiplerinden çok daha uzun süreli ve kapsamı çok daha geniş.

Fırsat şimdilik ABD'deki öğrencilerle sınırlı

Normalde aylık 20 dolara sunulan Gemini Advanced (Google One) paketine ücretsiz sahip olmak isteyen öğrencilerin tek yapması gereken 30 Haziran 2025'e kadar .edu uzantılı öğrenci e-posta adresiyle kaydolmak olacak.

Kayıt olan öğrenciler Gemini Advanced'in sağladığı imkânları 2026'nın ilkbahar aylarına kadar tamamen ücretsiz olarak kullanabilecek. Fırsattan yararlanılabilecek son tarih gelene kadar bu imkânın farklı bölgelere genişletilip genişletilmeyeceği şimdilik belirsiz.

Gemini Advanced ile ücretsiz sunulanlar

Gemini 2.5 Pro

Gemini Live

Deep Research

Canvas

NotebookLM Plus

Google Dökümanlar'da Gemini desteği

Veo 2

Whisk

2 TB depolama