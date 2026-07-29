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Gemini'ın Google Dökümanlar'daki Yetenekleri Arttı: Artık Yorumları Özetleyip, Sınıflandırabiliyor!

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Google Dökümanlar üzerindeki kalabalık yorum alanları ve çözümsüz tartışmalar artık sorun olmaktan çıkıyor.

Gemini'ın Google Dökümanlar'daki Yetenekleri Arttı: Artık Yorumları Özetleyip, Sınıflandırabiliyor!
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Google Dökümanlar üzerindeki ortak çalışma süreçleri, özellikle çok sayıda kullanıcının geri bildirim bırakmasıyla tam bir yorum karmaşasına dönüşebiliyor. Google, bu süreci düzenlemek adına Gemini'ı doğrudan Google Dökümanlar’ın yorum sistemine entegre eden yeni özelliklerini duyurdu.

Artık Gemini, dokümandaki dağınık tartışmaları analiz ederek henüz bir sonuca varmamış başlıkları özetleyebiliyor, yanıt taslakları oluşturabiliyor ve metin üzerinde revizyon önerilerinde bulunabiliyor.

İçerikten Görseller

Gemini'ın Google Dökümanlar'daki Yetenekleri Arttı: Artık Yorumları Özetleyip, Sınıflandırabiliyor!
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Gemini, Google Dökümanlar'da nasıl çalışıyor?

Google Dökümanlar içerisindeki yorumlar çoğaldıkça, hangi konuların karara bağlandığını veya hangi soruların yanıtsız kaldığını takip etmek zorlaşabiliyor. Gemini, dokümanın geneline yayılmış yorumları tarayarak henüz sonuçlanmamış tartışmaları açığa çıkarıyor. Kullanıcılar yapay zekâyı belirli bir kişinin bıraktığı geri bildirimlere yönlendirebildiği gibi, yorumları belirli temalar etrafında gruplamasını da isteyebiliyor.

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Bu mekanizma, editörlerin ve yazarların geçmiş konuşmaları tek tek açıp okuma zorunluluğunu ortadan kaldırıyor. Yapay zekâ nihai kararı kullanıcının yerine vermek yerine, tartışmanın mevcut durumunu gösteren bir editör özet tablosu sunarak çalışma sürecini kolaylaştırıyor.

Özet sonrasında nasıl devreye giriyor?

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Gemini’ın rolü yalnızca yorumları özetlemekle sınırlı kalmıyor. Yapay zekâ, yorum dizileri içerisinde doğrudan yanıt taslakları hazırlayabiliyor veya gelen geri bildirimler doğrultusunda metin içi değişiklik önerileri sunabiliyor. Bir yanıtın destekleyici belge gerektirdiği durumlarda Gemini, Google Drive içerisinden ilgili dosyayı bularak bağlantısını mesaja ekleyebiliyor.

Gemini bunun yanı sıra bir metin editörü gibi davranarak dokümanı akıcılık veya anlatım netliği açısından inceleyip kendi yorumlarını bırakabiliyor. Yapay zekâ bu önerileri otomatik olarak belgeye uygulamıyor; tüm revizyonların ve yanıtların geçerlilik kazanması için kullanıcı onayı şart koşuluyor.

Özellik kimlere açıldı?

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Söz konusu yeni araçlar, bugün itibarıyla kademeli olarak kullanıma sunulmaya başlandı. Dağıtımın tüm kullanıcılara ulaşmasının 15 güne kadar sürebileceği belirtiliyor. Özelliğe erişebilmek için uygun bir Workspace, Education veya Google AI ücretli planına sahip olmak ve Gemini Workspace ile akıllı özelliklerin etkinleştirilmiş olması gerekiyor.

Ayrıca Gemini'ın yorumlar üzerinde işlem yapabilmesi için ilgili dokümanda "Düzenleyen" yetkisine sahip olması şart. Sadece görüntüleme veya yorum yapma yetkisi bulunan kullanıcılar, kendi yorumları sürece dâhil olsa dahi yapay zekâ kısayollarından faydalanamıyor.

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