Jack Dorsey'den Dünya Ekonomisine Yönelik Karamsar Açıklama

Twitter’ın kurucu ortaklarından olan Jack Dorsey, sabah sabah attığı Tweet’lerle modern sisteme alışmış herkesi (aşağı yukarı tüm insanlığı) korkuttu. Hiperenflasyonun ABD için yolda olduğunu ifade eden Dorsey, sırada tüm dünyanın olduğunu ifade etti.

Hiperenflasyon, Türkiye’de şu an olmasa da ülkemizdeki enflasyon artışını mecazi şekilde anlatmak için kullanılabilen bir terim. Ancak gerçek hiperenflasyonda durumlar birkaç kat daha korkunç ve yakın zamanda, ekonomik ve sektörel açıklamalarıyla sık sık gündeme gelen bir isimden bu konuda bir tahmin geldi.

Twitter CEO’su Jack Dorsey, iç karartan enflasyon tahminini Twitter hesabından açıkladı. Hiperenflasyonun yolda olduğunu ifade eden Dorsey, durumun ilk olarak ABD’de ve sonra tüm dünyada baş göstereceğini iddia etti.

Jack Dorsey: “Hiperenflasyon her şeyi değiştirecek”

Twitter CEO’su Jack Dorsey, kendi Twitter hesabından attığı tweet’lerle sabah sabah iç kararttı. Tweet dizisine "Hiperenflasyon her şeyi değiştirecek. Bu oluyor." ifadeleriyle başlayan Dorsey'e Nijeryalı girişimci Tayo Oviosu'dan yanıt geldi. Oviosu'nun "Evet, Nijerya'da bu durum zihinsel modellerimize işlemiş şekilde yaşıyoruz. Enflasyon şu anda %16" ifadelerini kullandığı tweet’ten sonra bir tweet daha atan Dorsey'in ifadeleri ise şu şekilde oldu:

"Bu yakında ABD'de gerçekleşecek. Dolayısıyla sonrasında da tüm dünyada."

Hiperenflasyon nedir?

Hiperenflasyon, enflasyonun ekstrem boyutlara ulaştığı durumları açıklamak için kullanılan bir terimdir. Genelde ayda %50 oranlarında seyreden enflasyon artışlarını ifade etmek için kullanılır. Dörtnala enflasyon olarak da adlandırılan bu durum, yılda %200 artış durumlarında da kullanılır. En öne çıkan nedeni ise aşırı parasal genişlemedir.