İnanılmaz bir hızla büyüme gerçekleştiren Getir, Avrupa'nın dört bir yanında hizmet vermeye devam ediyor. En son İtalya'da gördüğümüz Getir, kurucusu Nazım Salur'un müjdeli haberiyle tekrar gündemimizde.

Geçtiğimiz yıldan bu yana oldukça hızlı ve etkili bir büyüme yaşayan Getir, farklı Avrupa ülkelerinde hizmet vermeye başlamıştı. İtalya’nın Milano şehrinde, İspanya’da, Paris’te ve Berlin’de hizmete başlayan şirket, geçtiğimiz şubat ayında İngiltere’de hizmet vermeye başlamıştı.

Bu denli yayılırken büyük çaplı yatırımlar almaya da devam eden şirket, kurucusu Nazım Salur’un yaptığı Twitter paylaşımıyla tekrar gündemimize geldi. Söz konusu gönderisinde Salur, Getir reklamının İngiltere’deki televizyonlarda gösterilmeye başlandığını söyledi.

Getir’in müzikal reklamı:

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Salur, adeta bir müzikal olan Getir reklamını da eklediği gönderisinde “İngiltere’de de artık televizyonda Getir reklamı dönüyor. Değişik ve güzel oldu sanki.” ifadelerini kullandı. Söz konusu reklam, sosyal medyada da oldukça iyi geri dönüşler aldı.

Emin adımlarla büyümekte olan Getir, geçtiğimiz günlerde yine Nazım Salur’un kurduğu BiTaksi ile birleşerek GetirBiTaksi hizmetini kullanıcıların beğenisine sunmuştu. Bu da birçok ürünün siparişinin verilebildiği Getir uygulamasından taksi çağırılabilmesini de mümkün kılıyor.

Bunun dışında Getir, yurt dışına yayılma konusunda durmak bilmeyecek gibi görünüyor. Geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamayla İtalya’nın Milano şehrinde faaliyete başladığını duyuran şirket, güncel olarak Türkiye, İngiltere, Hollanda, Almanya, Fransa, İspanya ve İtalya olmak üzere toplamda 7 ülkede hizmet veriyor.

Yatırım konusunda ise şirket yine geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamasında sadece bu yıl 1 milyar dolara yakın yatırım aldığını ve toplamda 7,5 milyar doların ötesinde bir değere ulaştığını paylaşmıştı.

Şirket şimdi de -planladığı diğer Avrupa ülkelerinin yanında- ABD pazarına girmeyi hedefliyor.