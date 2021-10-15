Getir'in sokak hayvanları için başlattığı 1 milyon kap mama projesinin başarıya ulaşmasına biraz fazla sevinmesi, sosyal medyada tepkiyle karşılanmıştı. İstanbul Moda'daki Tarçın isimli köpek heykelinin önüne üzerine kendi logosunun bulunduğu bir mama kabı ekleyen şirket, tepkiler üzerine mama kabının üzerinden logosunu kaldırdı.

Son yılların en çok konuşulan şirketlerinden bir tanesi haline gelen Getir, bu kez sokak ve barınak hayvanları üzerinden ilginç bir meseleye dahil oldu. Sevimli dostlarımız için mama kampanyası başlatan şirket, bu yıl 1 milyon kap mama toplamayı başararak bunu sokak ve barınaklarda yaşayan hayvanlara ulaştırmayı başardı. Ancak şirketin ulaştığı bu kilometre taşını kutlamak için attığı bir adım, kamuoyunda gündem yarattı.

Aslına bakacak olursak Getir, tam 6 yıldır sokak hayvanları için mama topluyor. Ancak bu yıl toplanan ikonik rakam, şirketi biraz fazla sevindirdi. Kampanyanın bu noktaya gelişini ölümsüz hale getirmek isteyen şirket, İstanbul Moda'da bulunan Tarçın isimli bir köpek heykeline ekleme yapmaya karar verdi. Bu kapsamda Tarçın'ın önüne bir mama kabı şeklindeki heykel ekleyen Getir, bu ek heykelin önünde logosu olduğu için tepki çekmişti.

Belediye, bundan haberi olmadığını açıkladı

Sosyal medya platformlarında paylaşım yapan bazı kullanıcılar, konuyla ilgili belediyeyi suçladılar. Kentteki her şeyin reklam malzemesi haline getirilmemesi gerektiğini söyleyen vatandaşlar, heykeldeki 'Getir' logosundan rahatsız olduklarını dile getirdiler. Konuyla ilgili bir açıklama yapan Kadıköy Belediyesi ise heykelde yapılan değişiklikle ilgili bilgi sahibi olmadıklarını açıkladı. Belediye ekipleri, şirketle iletişime geçtiklerini de beyan ettiler.

Getir'den açıklama geldi

Yaşanan olayın sosyal medyada gündem olması üzerine bir açıklama yapan Getir, heykelin tekrar eski haline getirildiğini söyleyerek şu ifadeleri kullandı;

Haklı yorumlarınızı duyduk. Bağışlanan 1 milyon kap mamanın bir sembolü olarak Moda'nın sevgilisi Tarçın'ın önüne koyduğumuz mama kabı heykelinden markamızın adını sildik. Tarçın'ın sokaklardaki milyonlarca dostunu beslemeye devam edeceğiz.