Huawei, 5.000 mAh Bataryalı P Smart 2021'i Tanıttı

Teknoloji devi Huawei, her sene yeni bir modeli çıkan P Smart serisinin 2021 modelini de bugün sessiz bir şekilde tanıttı. Telefon, fiyatı ve özellikleriyle pek çok kişinin ilgisini çekmeye aday oldu.

Çin merkezli teknoloji devi Huawei, bugün yepyeni bir akıllı telefonunu tanıttı. Huawei'nin sessiz bir şekilde tanıttığı yeni akıllı telefonu, her yıl yenilenmiş bir şekilde karşımıza çıkan P Smart serisinin 2021 modeli Huawei P Smart 2021 oldu. Akıllı telefon, sunduğu özelliklerle iyi bir alternatif olacak.

Huawei'nin yeni akıllı telefonu Huawei P Smart 2021, 6,67 inçlik FHD+ çözünürlüklü LCD ekrana sahip. Cihaz, daha önce hiçbir Huawei akıllı telefonunda görmediğimiz bir şekilde ekranının ortasında bir kameraya yer veriyor. Yeni akıllı telefon, Huawei'nin bir sonraki modellerinde izlemeyi düşündüğü tasarımlardan birisine ev sahipliği yapıyor diyebiliriz.

Dört kameralı Huawei P Smart 2021:

Cihazın arka kısmına geldiğimizde Huawei P Smart 2021, bizi Huawei'nin diğer akıllı telefonlarında da kullandığı bir kamera kurulumu tasarımıyla karşılıyor. Bu kurulumun içindeyse 48 MP'lik bir ana kamera, 8 MP'lik bir ultra geniş açılı kamera, 2 MP'lik bir makro kamera ve 2 MP'lik bir derinlik sensörü olmak üzere 4 farklı kamera bulunuyor. Ön kısımdaki kameraysa 8 MP çözünürlüğünde.

Huawei P Smart 2021, gücünü Huawei'nin kendi yonga seti olan sekiz çekirdekli Kirin 710A yonga setinden alıyor. İşlemciye 4 GB'lık RAM ve 128 GB'lık dahili depolama alanı eşlik ediyor. Cihazın depolama alanı, harici bir microSD kart sayesinde 512 GB'a kadar daha artırılabiliyor.

Huawei P Smart 2021, 5.000 mAh'lik bir bataryayla gelecek. Batarya, Huawei'nin 22,5 W'lık SuperCharge şarj desteğine ev sahipliği yapıyor. Tüm bunların yanı sıra cihaz, 3,5 mm kulaklık girişine ve yan kısımda bulunan bir parmak izi okuyucusunu barındırıyor. Huawei P Smart 2021, Android 10 tabanlı EMUI 10.1 ile birlikte gelecek.

Huawei P Smart 2021 özellikleri:

Ekran: 6,67 inç FHD+ çözünürlüklü LCD

6,67 inç FHD+ çözünürlüklü LCD İşlemci: Kirin 710A

Kirin 710A RAM: 4 GB

4 GB Depolama: 128 GB

128 GB Arka Kamera: 48 MP ana kamera (f/1,8), 8 MP ultra geniş açılı kamera (f/2,4), 2 MP makro kamera (f/2,4), 2 MP derinlik sensörü (f/2,4)

48 MP ana kamera (f/1,8), 8 MP ultra geniş açılı kamera (f/2,4), 2 MP makro kamera (f/2,4), 2 MP derinlik sensörü (f/2,4) Ön Kamera: 8 MP (f/2,0)

8 MP (f/2,0) Batarya: 5.000 mAh, 22,5 W SuperCharge hızlı şarj desteği

5.000 mAh, 22,5 W SuperCharge hızlı şarj desteği Bağlantı: Bluetooth 5.1, 4G

Bluetooth 5.1, 4G İşletim Sistemi: Android 10 tabanlı EMUI 10.1

Android 10 tabanlı EMUI 10.1 Renkler: Crush Green, Blush Gold, Midnight Black

Crush Green, Blush Gold, Midnight Black Boyutlar: 76,88 mm x 165,65 mm x 9,26 mm

76,88 mm x 165,65 mm x 9,26 mm Ağırlık: 206 gram

Huawei P Smart 2021 fiyatı:

Avrupa için bugün tanıtılan Huawei P Smart 2021, 200 euroluk (yaklaşık 1.780 TL + vergiler) bir fiyat etiketine sahip olacak. Telefonun ilerleyen zamanlarda ülkemize de geleceğini söyleyebiliriz.