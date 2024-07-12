Joy Mangano, kendi tabiriyle herkes gibi ve herkesin benzer ihtiyaçlarını gidermeye çalışıyor. Onlarca patentin sahibi olan bu başarılı kadının etkileyici hikâyesine doğru bir yolculuğa çıkacağız.

1956 doğumlu Joy Mangano, “Miracle Mop (Mucize Paspas)” başta olmak üzere icatlarıyla tanınan bir mucit ve girişimci. Buluşlarına ilişkin 71 patent grubunun ve 126 farklı patent yayınının mucidi.

Gelin Joy Mangano’nun ilham veren hayatına, Mucize Paspas gibi icatlarına ve elde ettiği başarılara birlikte bakalım.

Joy, küçük yaşlardan beri bir şeyler geliştirmeye, icat etmeye meraklıydı.

İlk icadı, hayvanların gece fark edilmesini sağlayan fosforlu tasmalar olmuştu fakat patent hakkında bilgisizliğinden dolayı bu icadı tescillenemedi.

Eşinden boşandıktan sonra 3 çocuğuna tek başına bakmak zorunda kalan Joy, hafta içleri garsonluk, hafta sonları ise bir hava yolu şirketinde rezervasyon müdürlüğü yapıyordu. Hayatının o dönemleri epey zor geçiyordu ve bir şeyler yapması lazımdı.

Hayatını değiştirecek bir buluşa imza attı.

Joy Mangano, 1990 senesinde Mucize Paspas için çalışmalara başladı. İlk olarak deftere resmettiği paspası, herhangi bir makine kullanmadan 90 adet fiber ipi elleriyle sararak icadının prototipini hazır hâle getirdi. Paspas, kendi kendini sıkabiliyordu.

Sırada ürünü tanıtmak ve pazarlamak vardı. Bir programla anlaşarak televizyona çıktı ancak işler pek istediği gibi gitmedi. Programın sunucusu, paspasın nasıl kullanılacağını anlayamadı ve programı yarıda kestiler.

Elbette Joy pes etmedi. Yeni bir programa katılarak Mucize Paspas’ı tekrardan tanıttı ve sadece 20 dakika içinde 18.000 adet sattı. 2000 yılına gelindiğinde 10.000.000 dolar değerinde paspas satılmıştı. Hâlâ da Amerika’da satılmaya devam ediyor.

Joy Mangano’nun diğer icatlarından bazıları ise şu şekilde:

Sarılabilir askı: Küçük dolap alanından tasarruf sağlayan kaymaz askılar, 1 milyardan fazla satışa ulaştı.

Küçük dolap alanından tasarruf sağlayan kaymaz askılar, 1 milyardan fazla satışa ulaştı. Forever Frafrant: Mumları, koku standlarını, koku çubuklarını içeren ev kokusu düzenleyici seri; günde 180.000 adet sattı.

Mumları, koku standlarını, koku çubuklarını içeren ev kokusu düzenleyici seri; günde 180.000 adet sattı. Clothes It All Bagaj Sistemi: Dolgulu dizüstü bilgisayar bölmesi, banyo malzemeleri düzenleyici, uçak biletleri için cepler gibi organizatör özelliklere sahip çeşitli ürünler üretti.

Dolgulu dizüstü bilgisayar bölmesi, banyo malzemeleri düzenleyici, uçak biletleri için cepler gibi organizatör özelliklere sahip çeşitli ürünler üretti. Performans Platformları: Kauçuk platformlu topuklu ayakkabılar, 3 saat içinde 30.000 çift sattı.

Kauçuk platformlu topuklu ayakkabılar, 3 saat içinde 30.000 çift sattı. Shades Readers: Okuma gözlüğü serisi, 13 milyondan fazla sattı.

Mangano, yaptığı işi şöyle tanımlıyor:

"Ben de dışarıdaki herkes gibiyim. Ben bir anneyim, çalışıyorum, temizlemem gereken bir evim, düzenlemem gereken işler var. Hepimizin benzer ihtiyaçları var ve ben bunları gideriyorum."

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