Bilim insanları, "Power-Over-Skin" isimli yepyeni bir teknoloji geliştirdiğini duyurdu. Bu teknoloji, giyilebilir cihazların insan vücudundan güç almasını sağlıyor.

Günümüzde kullandığımız cihazların büyük bir çoğunluğu bataryalarla çalışıyor. Hâliyle de pilleri bittiğinde onları şarj etmek zorunda kalıyoruz. Bu yüzden herkesin hayali bataryası bitmeyen cihazlara sahip olmak.

İşte bu konuda bir gelişme yaşandı. ABD’de bulunan Carnegie Mellon Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri Okulu (SCS) “Power-Over-Skin” ismini verdikleri bir teknoloji geliştirdi. Bu teknolojinin yaptığı şey ise bilim kurgu filmlerinden farksız.

Vücudunuzla cihazlara güç verebileceksiniz

Power-Over-Skin, isminden de anlaşılabileceği gibi insan vücudunu güç kaynağı olarak kullanmaya yarayan bir teknoloji. Elektrik akımlarının insan vücudunda dolaşmasını sağlayarak bir gün cihazlara güç vermeyi amaçlıyor.

Bir gün kan şekeri ölçüm cihazlarından günlük hayatta kullandığımız akıllı gözlük ve saatler gibi giyilebilir cihazlara kadar birçok ürüne güç sağlayabileceği belirtilmiş. Yani yakında bataryasız giyilebilir cihazlar gelebilir ve çalışmak için gereken güçlerini bizim vücudumuzdan alabilirler.

Bilim insanlarından Andy Kong, Power-Over-Skin için yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanıyor. “Bunu bir radyonun verici istasyonu ile arabanız arasındaki havanın kullanılmasına benzetebilirsiniz. Burada, iletim ortamı olarak sadece vücut dokusunu kullanıyoruz.”

Araştırmacıların aktardığına göre teknoloji şimdilik “çok erken” aşamalarında. Bu yüzden şu anda çok şey beklememek gerekiyor. Sadece yukarıda görebildiğiniz LED küpe gibi düşük güçlü bir şeyi sergilediler. Eğer her şey başarılı olursa, ilerleyen yıllarda çok daha fazla cihazda kullanıldığını görebiliriz.