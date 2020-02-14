Google, Android 11'in Beta Sayfasını 'Yanlışlıkla' Yayınladı

Google’ın 2020 yılı içerisinde kullanıcılara sunacağı yeni işletim sistemi Android 11, halefine göre pek çok yeniliğe sahne olacak. Yeni yazılım güncellemesi için geliştirici önizleme sayfasını yayınlayan Google, kısa süre sonra bu hamlesinden geri adım attı ve sayfayı kaldırdı.

Google'ın bir sonraki işletim sistemi olacak Android 11, 12-14 Mayıs'ta düzenlenecek Google I/O 2020 konferansında gün yüzüne çıkacak. Eylül ayında Pixel marka akıllı telefonlar için piyasaya sürülmesi beklenen yeni işletim sistemi, daha sonra diğer Android cihazlar için de yayınlanacak.

Android 11 işletim sistemini çevreleyen pek çok söylenti bulunuyor. Yeni yazılım güncellemesi hakkında ser verip sır vermeyen Google, Android Developers sitesinde Android 11 için geliştirici önizleme sayfasını yayınladı. Fakat söz konusu sayfa çok kısa bir süre sonra ortadan kayboldu.

Google'ın Android 11 için yayınladığı geliştirici önizleme sayfası

Neyse ki uyanık kişilerce alınan ekran görüntüleri, söz konusu sayfada hangi bilgilerin yazdığını gözler önüne seriyor. Söz konusu sayfada, gizlilik, katlanabilirlik, NNAPI ve biyometri gibi özelliklere atıfta bulunuluyor. Ayrıca sayfanın en üstündeki metinde Android 11 önizleme sürümünün bugün herhangi bir Pixel cihazı ile denenebileceği belirtiliyor. Bu, Android 11 için ilk geliştirici önizlemesinin çok yakında sunulabileceğini gösteriyor.

Söz konusu sayfayı tamamen kaldıran ve geliştiricileri Android 10’un açıklama sayfasına yönlendiren Google, belki de yeni işletim sisteminin etrafındaki heyecanı artırmak için böyle bir hamlede bulunmuş olabilir. Her hâlükârda, önümüzdeki günlerde Android 11 hakkında çok daha fazla şey duyacağımızı tahmin ediyoruz. O zamana kadar takibe devam. Bu arada Android 11'de görmeyi beklediğimiz özellikleri kaleme aldığımız yazımızı buradan okuyabilirsiniz.