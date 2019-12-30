Android 11’de Görmeyi Beklediğimiz 5 Yeni Özellik

Google, geçtiğimiz eylül ayında Android 10 işletim sisteminin kararlı sürümünü yayınladı ve işletim sistemi telefonlarda kullanılabilir hâle geldi. Android 10 henüz yeni çıkmış olmasına rağmen Android 11 ile ilgili tartışmalar başladı. İşte karşınızda Android’in bir sonraki sürümünde görmeyi beklediğimiz 5 yeni özellik.

Google, takvimler 2019 yılının eylül ayını gösterirken yeni işletim sistemi Android 10’un kararlı sürümünü yayınladı. Sistem bazlı karanlık mod ve hareketli navigasyon gibi kullanıcılar tarafından fazlasıyla istenen özellikleri sunan yazılım devi, aynı zamanda gelişmiş izin seçenekleri ile telefonları daha güvenli hâle getirmeyi başararak iyi bir işe imza atmış oldu. Android 10’un yayınlanmasının üzerinden az bir süre geçmiş olsa da birçok kişi bundan sonraki işletim sistemi olacak Android 11 hakkında tartışmalara başladı.

Google, genelde yeni Android sürümlerinin ilk geliştirici önizleme sürümlerini mart ayında yayınlıyor. Şirket, Android 10’un ilk betasını da mart ayında kullanıma sunmuştu. Bu da Android 11’in ilk hâlini görmemiz için yalnızca 3 ay beklememiz gerektiği anlamına geliyor. Gelin yeni Android sürümü yayınlandığında içerisinde görmeyi beklediğimiz 5 özelliğe birlikte göz atalım.

1. Karanlık mod zamanlaması:

Android 10 ile akıllı telefonlara gelen en ilgi çekici özelliklerden birisi sistem bazlı karanlık mod oldu. Çoğu kullanıcının isteği olan karanlık mod, Android 10 sürümü sayesinde artık tek tuşla açılıp kapatılabiliyor ve bu karanlık mod, desteklenen her uygulamada geçerliliğini koruyor ancak karanlık mod konusunda bir eksik olduğu düşünülüyor.

Android 10 tabanlı bazı arayüzlerde de bulunan karanlık mod zamanlaması, karanlık modu belirlediğiniz saatler arasında otomatik olarak açıp kapatabiliyor. Android’in bir sonraki versiyonunda ise bu özelliğin standart versiyonlarda da bulunması bekleniyor.

2. Özelleştirilebilir hareketli navigasyon:

Android 10 işletim sistemi, akıllı telefonlar için hareketli navigasyon özelliğini getirdi. Yeni işletim sisteminin kayda değer özelliklerinden biri olan hareketli navigasyon özelliği, iyi bir deneyim sunuyor olsa da bazı konularda yetersiz kalabiliyor.

Android 10’daki hareketli navigasyonda geri dönmek için ekranı soldan sağa doğru ya da en sağdan sola doğru kaydırmanız gerekiyor. Google’ın Android 11 sürümünde bu özelliğe bir değişiklik getirmesi ve ekranın hangi bölümünün geriye kaydırmak için kullanılacağını kullanıcıya sorması bekleniyor. Bu şekilde kullanıcılar, ekranın hangi tarafını nasıl kullanacağını seçebilecek ve hareketli navigasyon özelliği daha pürüzsüz hâle gelecek.

3. Ekran kaydedici:

Ekran kaydetme özelliği, birçok akıllı telefon üreticisinin kendi telefonlarına entegre ettiği standart bir özellik olarak karşımıza çıkıyor olsa da Google bu özelliği henüz Android işletim sistemine eklemiş değil. Android 10’un betasında bulunan ancak kararlı güncelleme yayınlandığında ortadan kaybolan ekran kaydetme özelliğinin Android 11 ile gelmesi bekleniyor.

4. Kaydırılabilir ekran görüntüsü:

Android işletim sistemi, kullanıcılara ekrandaki görüntüleri anında kaydetmek için ekran görüntüsü özelliğini sunuyor olsa da bu özellik yalnızca ekranda görünen kısmın kaydedilmesine yardımcı oluyor. Uzun bir sayfayı kaydetmek istiyorsanız bir ekran görüntüsünü çekip ekranı aşağı kaydırmanız ve bu işlemi tekrar tekrar gerçekleştirmeniz gerekiyor.

Akıllı telefon üreticilerinin kendi arayüzlerinde bulunan bir başka özellik olan kaydırılabilir ekran görüntüsü özelliği ise Android 10 sürümünde bulunmuyor. Bu özellik; uzun bir sayfayı kaydetmek istediğinizde, ekran görüntüsü alıp kayan ekran özelliğini seçtiğiniz takdirde otomatik olarak o sayfanın kaydedilmesini sağlıyor. OnePlus ve Huawei’nin arayüzlerinde bulunan bu özelliğin Android 11 sürümünde bulunması bekleniyor.

5. ‘Varsayılan olarak aç’ özelliğinin düzeltilmesi:

Android işletim sisteminde bu zamana kadar bir bağlantıya tıkladıysanız ve bu bağlantı hem tarayıcıdan hem de uygulamadan açılabiliyorsa işletim sistemi sizlere bunu hangisiyle açmak istediğinizi soruyordu. Bununla birlikte ‘Sadece bir kere’ ve ‘Her zaman’ seçeneklerini sunan işletim sistemi, ‘Her zaman’ seçeneğini seçerseniz varsayılan olarak o bağlantıyı seçtiğiniz seçenek ile açmanızı sağlıyordu.

Android 10’da ise bu özellik anlamsız bir şekilde değişti ve ‘Her zaman’ seçeneği, ‘Her zaman açmaya ayarla’ seçeneğine evrildi. Bu durum, kullanıcıyı uygulamadan Ayarlar menüsüne atıyor ve kullanıcıdan uygulama ayarlarını ‘Her zaman aç’ seçeneğine çevirmesini istiyor. Dolayısıyla burada gereksiz bir zaman kaybı meydana geliyor. Kullanıcıların birçoğunun şikâyetçi olduğu bu durumun Android 11’de düzeltilmesini bekliyoruz.

Android’in mart ayında ilk kez görmeyi beklediğimiz yeni sürümü Android 11’den bizim beklentilerimiz bu kadardı. Sizin de Android 11’de görmeyi istediğiniz veya geleceğini düşündüğünüz özellikler varsa bunları yorumlar kısmında bizlerle paylaşmayı unutmayın.