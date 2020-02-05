Google Pixel 2XL, Android 11 R Çalıştırırken Görüntülendi

Geçtiğimiz senenin eylül ayında piyasaya sunulan Android 10’un üzerinden henüz çok geçmemiş olmasına rağmen yeni işletim sistemi Android 11 ile ilgili çeşitli sızıntılar gelmeye başladı. Bir akıllı telefon modeli Android 11 çalıştırırken görüntülendi.

Google tarafından geliştirilen ve piyasaya sürülen Android işletim sistemi her sene yeni versiyonlarıyla karşımıza çıkıyor ve bu versiyonlarında yepyeni özellikleri kullanıcılara sunuyor. Geçtiğimiz senenin eylül ayında çıkan son Android sürümü Android 10 ile birlikte sistem bazlı karanlık mod ve yeni hareketli navigasyon hareketleri gibi birçok yenilik akıllı telefonlara gelmişti. Android 10 işletim sistemini alan birçok cihaz olsa da 2018 ve 2019 yılında çıkmasına rağmen hala yeni Android 10 sürümünü almamış olan telefonlar bulunuyor.

Daha yeni sayılabilecek olmasına rağmen Android 10 işletim sistemini almayan cihazlar piyasada bulunuyor olsa da yeni Android sürümü gözler önüne çıkmaya başladı. Yeni Android sürümü olacak olan Android 11 R, oldukça eski bir akıllı telefon modelinde çalışır halde görüntülendi. Bundan yaklaşık 3 sene önce piyasaya sürülen ve o zamanların iyi telefonlarından biri olan Google Pixel 2XL’in Android 11 R işletim sistemini çalıştırdığı görüldü.

Android 11 R’nin önizleme sürümünün çıkmasına tahmini iki ay var

Akıllara gelen ilk soru, henüz Android 11 R işletim sisteminin geliştirici önizleme sürümünün yayınlanmasına iki ay olmasına rağmen nasıl üç yaşında bir telefonun bu işletim sistemini çalıştırdığı oldu. Geçtiğimiz sene yayınlanan Android 10’un geliştirici önizleme sürümü mart ayında yayınlanmıştı. Aynı şekilde ondan bir önceki işletim sistemi Android 9 Pie’ın da geliştirici önizleme sürümü 2018’in mart ayında erişilebilir hale getirilmişti.

Tahminlere göre internette yayınlanan bu görüntünün Android 11 R için erken bir GSI (Generic System Image) olduğu söyleniyor. GSI, Android işletim sisteminin en saf halidir ve genellikle geliştiriciler için yayınlanır. Bu şekilde geliştiriciler herhangi bir emülatöre veya başka bir şeye ihtiyaç duymadan cihazlarını Android’in yeni sürümüne yükseltebilir ve bu sürüm için uygulamalar üretebilirler.

Yayınlanan bu görüntü, Google Pixel 2XL modelinin Android 11 işletim sistemini alacağını etkili bir şekilde doğruluyor. Android Oreo işletim sistemi ile piyasaya sürülen ve piyasaya sürülmesinin üzerinden üç sene geçmiş olmasına rağmen hala güncelleme alan Pixel 2XL’ın son güncellemesi muhtemelen bu olacak. Android 11’in kesin olarak geleceği diğer telefonlar hakkında henüz fazla bir bilgi bulunmuyor.