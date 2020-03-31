Teknolojinin getirdiği en eğlenceli özelliklerden biri olan artırılmış gerçeklik dünyasına Google yeni bir güncelleme ile katıldı ve kullanıcılarına vahşi hayvanları evlerinin içine kadar getiren yeni bir 3B hayvanlar güncellemesi sundu.

Akıllı telefonlarınızda bulunan artırılmış gerçeklik teknolojisi ile hayal bile edemeyeceğiniz nesnelerin ya da hayvanların arasında bulabilirsiniz kendinizi. Özel mobil uygulamalar indirerek ulaşabildiğiniz bu özelliğe artık basit bir Google araması yaparak ulaşabilirsiniz. Google, getirdiği 3B güncellemesi sayesinde kullanıcılara keyifli bir artırılmış gerçeklik deneyimi sunuyor.

Google tarafından getirilen 3B güncellemesi ile kullanıcılar, Google arama motoru üzerinden arama yaptıkları bir hayvanın üç boyutlu görüntüsüne ulaşabiliyorlar. Bu üç boyutlu görüntü ve artırılmış gerçeklik teknolojisi sayesinde artık salonda kükreyen bir ayı ya da masaya uzanmış bir kaplan görmek artık bir hayal değil. Bu yeni ve eğlenceli güncellemeyi nasıl kullanacağınızı adım adım anlattık.

Google 3B güncellemesinde hangi hayvanlar var?

Google’ın 3B hayvan güncellemesi ile evlerinize kadar getirebileceğiniz pek çok farklı hayvan türü var. Bunlar arasında en popüler olanları; dinozor, aslan, kaplan, ayı, timsah, çita, farklı köpek türleri, kartal, penguen, panda, köpekbalığı, yılan, at, ahtapot ve papağan. Bu güncellemeye ilerleyen zamanlarda yeni eklemeler yapılacağı düşünülüyor.

Google 3B ile yalnızca vahşi hayvanları görüntülemiyorsunuz. Dilerseniz bir insan iskeletini üç boyutlu olarak görebilirsiniz. Aynı zamanda Merkür, Venüs, Mars, Uranüs, Satürn gibi gezegenleri de en etkileyici halleriyle görmeniz mümkün. Gezegen görüntülemek için aramanıza “in depth” eklemesi yaparsanız, istediğiniz görüntüye çok daha kolay ulaşırsınız.

Google 3B hayvanlar nasıl kullanılır?

Akıllı telefonunuzdan internet tarayıcınızı açın (Tercihen Google Chrome)

Google arama çubuğuna üç boyutlu görmek istediğiniz hayvanın adını yazın (Türkçe ya da İngilizce arama yapabilirsiniz).

adını yazın (Türkçe ya da İngilizce arama yapabilirsiniz). Sonuç sayfasının en üstünde Gerçeğe uygun boyutuyla görün” kartı göreceksiniz,

“3D olarak göster” butonuna dokunun.

3B hayvan görüntüsü önce beyaz bir ekran üzerinde canlanacak,

Hemen alttaki "Alanınızda görün" butonuna dokunun,

Açılan ekranda kameraya erişim izni verin,

Telefonu geniş bir zemine doğru tutup hafifçe daire çizin,

Artırılmış gerçeklik teknolojisiyle arattığınız hayvanı gerçek boyutlu olarak görebilirsiniz.

Google tarafından sunulan üç boyutlu hayvanlara ulaşmak için akıllı telefonlarınızı ya da tabletlerinizi kullanmanız gerekiyor. Bilgisayarlarınız üzerinden üç boyutlu hayvan görüntülerine ulaşamıyorsunuz. Akıllı telefonunuz ya da bilgisayarınızda herhangi bir internet tarayıcısı olması Google 3B hayvanlara ulaşmak için yeterli.

AR ile görüntüleme çalışmaları Google tarafından geçtiğimiz yıl açıklanmıştı:

Tüm kullanıcılar Google’ın güncellemesindeki üç boyutlu hayvanları basit bir Google araması ile beyaz bir zemin üzerinde görüntüleyebiliyor. Fakat her kullanıcı AR yani artırılmış gerçeklik teknolojisi ile görüntüleyemiyor. Bunun için belirli marka ve modeldeki akıllı telefonlardan ya da tabletlerden birine sahip olmanız ve gerekli güncellemeleri yüklemiş olmanız gerekiyor.

3B hayvanları AR ile görüntüleyebilen akıllı telefon ve tablet modellerine buradan bakabilirsiniz. Eğer cihazınız listede varsa ve yine de görüntüleme yapamıyorsanız; iPhone ve iPad için iOS 11.0 veya üstü, Android akıllı telefon ve tablet için Android 7.0 veya üstü işletim sistemine sahip olup olmadığınızı kontrol edin. Android 7.0 veya üstü işletim sistemine sahip olan Android kullanıcılarının cihazlarına AR için Google Play Hizmetleri’ni yüklemiş olmaları gerekiyor. Eğer yüklü değilse, buradan gerekli yükleme işlemini yapabilirsiniz.

Teknolojinin bu şekilde gelişmesi ve artırılmış gerçeklik özelliğine bu kadar kolay ulaşabilmemiz, belki eskiden hayal bile edemeyeceğimiz bir nokta. Bu noktada olmak gelecekte görebileceğimiz hologram teknolojisi için de umut veriyor. Kimbilir, belki birkaç yıl sonra ekrandan değil, çıplak gözümüzle bir vahşi hayvanı odamızda görebiliriz.