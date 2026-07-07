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Google’ın Arama Verilerinizi İzinsiz Yapay Zekâ Eğitmek İçin Kullandığı Ortaya Çıktı: Peki Nasıl Engellenir?

Webtekno'yu Google'a ekleyin

Yeni bir rapor, Google’ın kullanıcıların sesli ve görüntülü arama verilerini izinsiz şekilde yapay zekâ eğitmek için kullandığını ortaya koydu

Google’ın Arama Verilerinizi İzinsiz Yapay Zekâ Eğitmek İçin Kullandığı Ortaya Çıktı: Peki Nasıl Engellenir?
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Yapay zekâ teknolojileri artık hayatımızın her alanında yer alırken bu teknolojileri eğitmek için kullanılan yöntemler büyük tartışma yaratıyordu. Şimdi ise en büyük yapay zekâ firmalarından biri olan Google hakkında ilginç bilgiler ortaya çıktı.

TechCrunch tarafından bildirilenlere göre Google, sizin arama verilerinizi yapay zekâ modellerini eğitmek için kullanıyor. Bu da tahmin edebileceğiniz gibi ciddi bir veri gizliliği tartışmasını beraberinde getiriyor. Kullanıcılara sorulmadan izinsiz yapılması da durumun ciddiyetini gözler önüne seriyor.

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Google’ın Arama Verilerinizi İzinsiz Yapay Zekâ Eğitmek İçin Kullandığı Ortaya Çıktı: Peki Nasıl Engellenir?
googlic

Görsel ve sesli aramalarınızla yapay zekâ eğitiyor

googlic

Rapora göre şirket, arama araçlarına yüklediğimiz medya unsurlarını yapay zekâ platformlarını eğitmek amacıyla kullanmaya başladı. Üstelik bu durum, kullanıcıların onayına sunulmadan, herkes için otomatik olarak aktif hâle getirilmiş.

Peki bu veri toplama süreci tam olarak neleri kapsıyor? Google Lens kullanarak yaptığınız bir görsel arama, Google Çeviri'ye yüklediğiniz belgeler ya da sesli arama yaparken sisteme kaydolan sesiniz gibi şeylerin hepsi dahil. Kısacası arama motoru tabanlı araçlara yüklediğiniz her şey Google'ın radarına girmiş durumda. Neyse ki kişisel depolama alanınız olan Google Fotoğraflar şimdilik bu kapsamın dışında tutulmuş.

Nasıl Google’ın verilerinizi kullanmasını engelleyebilirsiniz?

Adım #1: Google’dan “Arama Hizmetleri Geçmişi” sayfasına gidin. Adım #2: “Medyayı Kaydet” seçeneğini kaldırın.

Tartışma yaratan bu durumdan kurtulmanız mümkün olduğunu belirtelim. İlk olarak Google hesabınızdan Arama Hizmetleri Geçmişi sayfasına gitmeniz ve orada bulunan “Medyayı Kaydet” seçeneğini kaldırmanız gerekiyor. Bu iki basit adımı uygulayarak verilerinizin kullanılmasını engelleyebilirsiniz.

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