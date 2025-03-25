Google'ın geçtiğimiz haftalarda Arama için duyurduğu "Yapay Zekâ Modu", ücretsiz kullanıcılara da sunuldu. Bu yeni özellik, kullanıcıların internette araştırma yapmalarını hayli kolaylaştıracak gibi görünüyor.

ABD merkezli teknoloji devi Google'dan dikkat çeken bir hamle geldi. Şirket, bundan birkaç hafta önce Aramalar için duyurduğu "Yapay Zekâ Modu" özelliğini geniş çapta kullanıma sunmaya başladı. Özellik, bugüne kadar sadece Google One AI Premium aboneleri tarafından kullanılabiliyordu.

Google Arama'nın Yapay Zekâ Modu, kullanıcılara yepyeni bir deneyim vadediyor. Bu modu aktifleştirdiğiniz zaman yapay zekâ, aradığınız bir konuyla ilgili oldukça kapsamlı bir araştırma yapıyor ve sonuçları derleyip size gösteriyor. İşte bugüne dek ücretli olarak kullanılabilen bu özellik şimdi ücretsiz kullanıcılara da ulaşmaya başladı.

Google'ın yeni özelliği işte böyle görünüyor

Yukarıdaki örnekte de görebileceğiniz üzere bir kullanıcı, ilkbaharda tatil rotası oluşturmak için Google'ın Yapay Zekâ Modu'nu kullanıyor. Yapay zekâ da girdiye göre oldukça kapsamlı bir çalışma yapıyor ve bunu kullanıcıya sunuyor. Üstelik sonuç sayfası, kaynaklara da bağlantılar sağlıyor. Bir öğrenci, bu özelliği kullanarak ödevlerini rahatlıkla yapabilir.

Google Arama'nın Yapay Zekâ Modu ile ilgili detaylı bilgi için:

Edinilen bilgilere göre yeni özellik, şimdilik sadece bekleme listesi için kayıt yaptıran ücretsiz kullanıcılar tarafından kullanılmaya başlamış durumda. Bu liste tamamlandıktan sonra diğer ücretsiz kullanıcılar da Google Arama'nın Yapay Zekâ Modu'ndan faydalanabileceklerdir.