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Google Asistan’ın Android Telefonlardan Ne Zaman Tamamen Kaldırılacağı Açıklandı

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Google, Android telefonlardan Google Asistan’ı ne zaman kaldıracağını açıkladı. Gemini’a tam geçiş başlıyor.

Google Asistan’ın Android Telefonlardan Ne Zaman Tamamen Kaldırılacağı Açıklandı
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Google’ın Gemini yapay zekâ modelleriyle birlikte Android telefonlarda Google Asistan’ı kaldıracağı açıkanmıştı. Teknoloji devi, kullanıcılara gönderdiği resmî bir e-posta ile bunun ne zaman gerçekleşeceğini duyurdu.

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Yapılan açıklamaya göre şirket, eylül ayı itibarıyla yıllardır faaliyette bulunan Google Asistan’ı Android cihazlardan ve Wear OS akıllı saatlerden resmen kaldıracak. Aynı zamanda Android Auto çalıştıran araçlar da bu değişimden doğrudan etkilenecek ve Asistan erişimini kaybedecek.

İçerikten Görseller

Google Asistan’ın Android Telefonlardan Ne Zaman Tamamen Kaldırılacağı Açıklandı
asitaniç

Gemini, Google Asistan’ın yerini alıyor

asitaniç

Erişimin kaldırılmasının 4 Eylül itibarıyla başlayacağı belirtilmiş. Ancak bu sürecin tüm kullanıcılara ve cihazlara ulaşması birkaç hafta sürebilir. Bu tarih itibarıyla mobil cihaz kullanıcıları için eski yapay zekâ arayüzü yerini tamamen yeni nesil Gemini modeline bırakacak. Yani klasik asistan deneyimi gidecek, onun yerine gelişmiş Gemini modellerinden güç alan yapay zekâ deneyimi eklenecek.

Mobil cihazlarda Google Asistan erişimi kaldırıldıktan sonra kullanıcıların eski sisteme geri dönme imkânı da tamamen ortadan kalkacak. Şirket, erişim kesildiğinde kullanıcıların telefonlarında, tabletlerinde veya bunlarla eşleştirilmiş cihazlarda Google Asistan’ı bir daha kullanamayacağını ve Asistan’a tekrar geçiş yapamayacağını kesin olarak ifade etti.

Hâlihazırda Gemini uygulaması içerisinde “Google Asistan’a Geç” seçeneği geçici olarak bulunuyordu. 4 Eylül başlayacak süreç tamamlandığında bu imkân tamamen rafa kaldırılacak ve tamamen Gemini’a geçiş gerçekleşecek.

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Google Android Gemini

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