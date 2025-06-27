Google, doğal dille fotoğraf aramayı sağlayan yapay zekâ destekli Ask Photos özelliğini güncelleyerek yeniden kullanıma sundu. Ask Photos artık basit ve karmaşık sorgularda daha hızlı çalışıyor; yapay zekâ destekli sistem erken erişim sürecinden çıkarıldı. Özellikten yararlanabilmek için ise kullanıcıların 18 yaşını doldurmuş olması gerekiyor.

Google, yapay zekâ destekli Ask Photos özelliğini yeniden devreye aldı. Fotoğraf arşivinizi doğal bir dille sorgulamanıza imkân tanıyan bu sistem, yaşanan bazı aksaklıkların ardından daha stabil ve kullanıcı dostu hâle getirildi. Artık hem basit hem de karmaşık aramalarda daha hızlı ve sezgisel yanıtlar alabiliyorsunuz.

Google’ın ilk olarak I/O 2024 etkinliğinde duyurduğu Ask Photos, fotoğraf arşivini doğal dille aramanıza olanak tanıyor. Yani “Geçen yazki tatilimde çektiğim fotoğraflar” gibi bir cümle yazdığınızda, sistem arşivdeki ilgili kareleri sizin için bulabiliyor. Özellik ilk başta bazı performans sorunları yaşadığı için kısa süreliğine durdurulmuştu ama Google, kullanıcı geri bildirimlerini dikkate alarak sistemi baştan aşağı iyileştirdi. Artık hem daha hızlı hem de çok daha akıcı çalışıyor.

Yeni özellik ile birlikte 18 yaş sınırı olacak

Güncellenen sürümde, basit ve genel aramalarda klasik Google Fotoğraflar araması devreye giriyor. Ancak sistem, daha karmaşık sorgularda yapay zekâyı arka planda devreye sokuyor ve kullanıcıyı ek bir geçiş yapmadan sonuca ulaştırıyor. Ayrıca Ask Photos, ilk sorguda istenilen sonuçlara ulaşılamadığında kullanıcıyı yönlendirecek şekilde sohbet edebiliyor.

Ask Photos artık erken erişim sürecinden çıktı. Özellikten yararlanmak için kullanıcıların 18 yaşını doldurmuş olması, Google Hesabı dilinin İngilizce olarak ayarlanması ve Yüz Grupları özelliğinin aktif durumda olması gerekiyor.