Google Arama'nın en eski özelliklerinden bir tanesi olan "Kendimi Şanslı Hissediyorum" yakında kaldırılacak gibi görünüyor. Kimi kullanıcılar, bu alanda "AI Mode" seçeneğini görmeye başlamış durumdalar.

ABD merkezli teknoloji devi Google'ın arama motoru, 1998 yılından beri "Kendimi Şanslı Hissediyorum" isimli bir seçeneğe ev sahipliği yapmaktadır. Bu seçenek, yazdığınız bir terimle ilgili en doğru sonuca ulaşmanıza yardımcı olabilir. Örneğin Google'a "webtekno" yazar ve Kendimi Şanslı Hissediyorum'a tıklarsanız Webtekno'nun ana sayfasına ulaşırsınız.

Pek kullanılmıyor olsa da Google ile özdeşleşen bu özellik, artık yolun sonuna gelmiş gibi görünüyor. Zira kullanıcı geri bildirimlerine göre Google'daki Kendimi Şanslı Hissediyorum bölümü, bazı kullanıcılar için "AI Mode" olarak değişmeye başladı. Google, şimdilik sessizliğini koruyor olsa da yakında tüm kullanıcılar, AI Mode özelliğini görmeye başlayacaklar gibi görünüyor.

Google'ın AI Mode butonu böyle görünüyor

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan isim, Ashley Thompson isimli bir Google sözcüsü oldu. The Verge'e konuşan Google sözcüsü, "İnsanların faydalı özelliklerimize kolayca erişmesini sağlamak için sık sık farklı yollar deniyoruz. AI Mode'un yeri de bu deneysel özelliklerden sadece biri." ifadesini kullandı.

Yapılan açıklama, Kendimi Şanslı Hissediyorum butonunun kaldırılacağına ilişkin kesin bir bilgi sağlamıyor. Ancak Google'ın AI Mode'u ön plana çıkarmak için çalıştığı aşikâr ve Kendimi Şanslı Hissediyorum, o kadar da popüler olmadığı için gözden çıkarılabilecek ilk özellik gibi duruyor. Ancak başka bir konum da çok olası. Çünkü bazı kullanıcılar, AI Mode butonunu arama çubuğunun hemen sağ tarafında bulunan sesli ve görsel arama butonlarının hemen sağ tarafında görüyorlar.

Peki sizin tercihiniz hangisinden yana olur? AI Mode butonunu nerede görmek istersiniz? Fikirlerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın.