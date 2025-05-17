Google, Android ve iOS'taki Google uygulamasının arama çubuğuna yeni 'Yapay Zekâ Modu'nu ekledi. Yeni kısayol nasıl görünüyor ve nasıl çalışıyor?

Google, Android ve iOS kullanıcılarına yönelik önemli bir arayüz güncellemesiyle, 'Yapay Zeka Modu' kısayolunu artık Google uygulamasının arama çubuğuna yerleştirdi. Bu yeni kısayol, önceki mikrofon ve Google Lens simgelerinin yerini alıyor.

Yeni simge, Google’ın ikonik renklerini taşıyan döner bir daire içine yerleştirilmiş bir büyüteç ve parlayan "Gemini" efektiyle dikkat çekiyor. Görsel olarak tanıdık gelse de, klasik "G" logosundan farklı bir tasarıma sahip.

Yeni arama çubuğu nasıl görünüyor?

Önceki 'Yapay Zekâ Modu' simgesinden farklı olarak bu yeni animasyon sabit kalıyor ve Keşfet akışında aşağı kaydırırken bile her zaman erişilebilir oluyor. Bu sayede kullanıcılar, uygulama içinde gezinseler bile 'Yapay Zekâ Modu'na anında geçiş yapabiliyor.

Güncellemeyle birlikte arama çubuğunun hemen altındaki çok renkli kısayol kısmı da değişikliğe uğradı. 'Yapay Zekâ Modu' açık olan kullanıcılar için artık Sesli Arama ve gibi kısayollar kaldırılmış durumda. Google, bu yeni tasarımı ilk olarak Nisan ayında test etmişti; şimdi ise iOS kullanıcılarının tamamına ve Android kullanıcılarının büyük çoğunluğuna sunmuş durumda.