ABD Adalet Bakanlığı, mahkemenin tekel ilan ettiği Google ile ilgili açıklama yaptı. Yetkililer, mahkemeye sundukları açıklamada Google'ın Chrome'u elden çıkarması gerektiğini söylediler.

ABD Adalet Bakanlığı ile Google arasında önemli bir gerilim yaşanıyor. Hatırlayan okurlarımız vardır; ABD Adalet Bakanlığı, Ağustos 2024'te Google'a yönelik bir davayı sonuçlandırmış ve dev şirketin, internet aramaları konusunda tekel olduğuna karar vermişti. Ancak o dönemler, alınan karara ilişkin herhangi bir yaptırım açıklaması yapılmamıştı.

Şimdiyse konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Bakanlık yetkilileri, Google'ın Chrome'u elden çıkarması gerektiğini açıkladılar. 23 sayfadan oluşan bir rapor hazırlayan ve bu raporu mahkemeye sunan Adalet Bakanlığı yetkilileri, Google'ın Chrome'u elden çıkarmasının rekabet ortamını rahatlatacağını söylüyorlar.

Elden çıkarma durumu, henüz nihai karar değil

Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan rapor, şu an için herhangi bir bağlayıcılığa sahip değil. Yani yetkililer böyle diyor diye Google, Chrome'u satmayacak. Konuyla ilgili açıklama yapan bir Google sözcüsü, tekel kararına itiraz edeceklerini de söyledi. Yani en azından kısa vadede Google'ın Chrome'u satma gibi bir durumu söz konusu değil.

Bu arada; ABD Adalet Bakanlığı, sadece Chrome'a takılı değil. Yetkililer, Google'ın Android ekosistemindeki hâkimiyetinin de kırılması gerektiğini savunuyorlar. Ayrıca Apple veya Samsung gibi firmalarla yapılan anlaşmaların da sonlandırılması isteniyor. Tüm bunların yaşanması hâlinde Google, parçalanmış olacaktır.