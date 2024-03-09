Google Chrome, internet sayfalarını uygulama olarak indirmenizi mümkün kılacak. Nasıl yapıldığını gösterdik.

Google’ın uzun süredir köklü değişikliklerden geçirdiği Chrome, dünyanın en popüler ve en yaygın kullanılan internet tarayıcısı olmaya devam ediyor. Bunun sebepleri arasında kullanıcı alışkanlıkları, zamanın yeniliklerini çok geçmeden kendine uyarlaması ve tabii Google gibi bir dev tarafından desteklenerek diğer uygulamalarla uyumlu çalışması gibi sebepler yatıyor. Tabii bu süreçte bir türlü anlamlandıramadığımız RAM kullanımı gibi sorunlar da var ama o başka içeriğin konusu.

Gelen son haberlere göre Chrome, internet sayfalarını uygulama olarak kaydedebilmenizi sağlayan bir özelliği uygulamaya getiriyor. Progressive Web App (PWA) desteğiyle bunu rahatça mümkün kılan Chrome, rakiplerinden daha esnek bir deneyim sunmasıyla öne çıkıyor. Bunun nasıl yapıldığına ve ne işe yaradığına da birlikte bakacağız.

Özellik, şimdilik sadece Canary sürümünde var.

Her sayfayı uygulama olarak indirebileceğiniz bu özelliği Canary sürümündeki flags bölümünden etkinleştirmeniz gerekiyor. Bunu yaptıktan sonra sağ üstteki üç noktaya tıklayıp aşağı kaydırmanız ve “Kaydet ve Paylaş” seçeneğine tıklamanız gerek. Yanda açılan menüde ise install page as app (sayfayı uygulama olarak kur) seçeneğine tıkladığınızda işleminiz tamamlanıyor.

Bir sayfayı kaydettikten sonra açtığınızda URL kopyalama, Chrome’da açma, kaldırma, yakınlaştırma, yazdırma, bulma/düzenleme ve yansıtma seçeneklerine sahip oluyorsunuz. Bu da tek sayfa için yeterli esnekliği şüphesiz sağlayacaktır.

Bunun bildiğimiz CTRL+S yönteminden yani sayfa kaydetme yönteminden farkını soranlar da çok oldu. Bu özelliği, bildiğimiz kaydetme yönteminin elden geçirilmiş hâli gibi düşünebilirsiniz. Bahsettiğimiz yöntem, web sayfasını sanki bir uygulamaymış gibi sekmeler olmadan kullanmanızı sağlıyor. Sayfayı CTRL+S yapıp indirdiğinizde ise bir HTML dosyası gibi kullanıyorsunuz.

Sizin bu özelik hakkındaki düşünceleriniz neler?