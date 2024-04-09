Google Cloud Next 2024'te Yapılan Tüm Duyurular

Google'ın 11 Nisan'a kadar devam edecek Cloud Next 2024, bugün başlıyor. İşte Google'ın Cloud Next etkinliği kapsamında yaptığı açıklamalar...

ABD merkezli teknoloji devi Google, bundan birkaç saat sonra "Cloud Next 2024" etkinliklerini başlatacak. 11 Nisan'a kadar devam edecek bu etkinliklerde, Google'ın en yeni çalışmalarını öğrenme imkânı yakalayacağız. Etkinliğin teması, tahmin edebileceğiniz üzere yapay zekâ olacak.

Ancak şirket, etkinliğin resmî olarak başlamasını beklemeden bazı duyurular gerçekleştirdi. Şimdi sizlerle Google Cloud Next 2024'te şimdiye kadar duyurduğu yeni teknolojilere yakından bakacağız.

Google Cloud Next 2024'te gerçekleştirilen tüm duyurular:

Google'dan ARM tabanlı işlemci: Axion

Google, an itibarıyla işlemci sektörüne de girmiş durumda. Zira şirket, "Axion" olarak isimlendirdiği ARM tabanlı işlemcisini duyurdu. Veri merkezleri için hazırlanan bu özel işlemci, bu yılın sonlarına doğru Google Cloud müşterilerine sunulacak. Peki Google Axion işlemci, neler vadediyor?

Google Axion, piyasadaki en güçlü ARM işlemcilerden çok daha hızlı bir yapıya sahip. Şirketin açıklamasına göre yeni işlemci, piyasadaki en hızlı ARM işlemciden yüzde 30 daha hızlı, yüzde 60'a kadar da verimli. Google Axion işlemci kullanan tüketici, web ve uygulama sunucuları, açık kaynaklı veritabanları, veri analizi motorları, medya işleme ve yapay zekânın eğitimi gibi alanlarda, bu farkı rahatça hissedecek.

Gemini, Google Cloud'a entegre edildi

Google'ın üretken yapay zekâsı Gemini, Google Cloud hizmetlerinin tamamına entegre edildi. Kurumsal müşteriler, bugün itibarıyla Gemini özelliklerine ulaşabilecekler. Peki kullanıcılara tam olarak neler sunulacak?

Google Cloud bünyesinde sanal makineler ile veri tabanları oluşturma ve dağıtma gibi pek çok özellik bulunuyor. Kurumsal müşteriler artık bunların hepsinde Gemini kullanabilecekler. Bu bağlamda; kod yazma ve bunları dağıtma, veri analizleri yapma gibi işlemler için Google Gemini'dan yardım alınabilecek.

Gemini artık Workspace'in de bir parçası

Gemini, sadece Google Cloud'a entegre edilmedi. Üretken yapay zekâ, Google Workspace bünyesinde kullanıma sunulan tüm araçlarda da kullanılabilecekler. Bu bağlamda; yapay zekâ artık her büyüklükte işletmenin destekleyicisi olacak. Dileyen şirketler yapay zekâ destekli toplantılar düzenleyecek, dileyenler ise yapay zekânın yardımı ile slayt veya videolar oluşturabilecekler. Ayrıca yapay zekâ, Google Workspace araçlarında bir koruma kalkanı olarak kullanılacak.

Yapay zekâ destekli video oluşturma uygulaması Google Vids

Google, Workspace uygulamaları arasına bir yenisini daha ekledi. "Vids" ismi verilen ve özellikle profesyonel kullanıcıların çok işine yarayacak uygulama, yapay zekânın video oluştururken yardımcınız olmasını sağlıyor.

Bu içerik, Google'dan yeni açıklama geldikçe güncellenecektir...