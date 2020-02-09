Arşivde kalmış ve sararıp solmuş fotoğrafların ilk günkü hâllerine geri döndürülmeleri artık pek de zor bir işlem değil. Google Colab kullanarak görüntüleri renklendirmek için yapmanız gerekenleri anlattık.

Zaman zaman eski kutulardan ya da albümlerden siyah beyaz ya da renkleri sararmış fotoğraflar karşımıza çıkabiliyor. Bu fotoğrafları yeniden renklendirmek artık Google Colab ile oldukça kolay.

Bu hizmet sayesinde eski fotoğrafları renklendirmek ve tarihi anlara farklı bir şekilde bakmak mümkün oluyor. Sistem, her zaman için kusursuz sonuç vermese de çok büyük oranda tatmin edici fotoğraflar elde etmeyi sağlıyor.

Google Colab nasıl çalışıyor?

Google Colab, aslında bir bulut bilişim servisi. Servis, normalde bizim bilgisayarımızın kaldırmayacağı işlemleri bir anda yapmayı sağlıyor. Sistem, çalışırken bir yandan da kendini geliştiriyor zira tamamen derin öğrenme üzerine kurulu.

Derin öğrenme adlı sistem, yapay zekânın daha önce yaptığı işlerin başarılı ya da başarısız olmasından öğrenerek kendini geliştiren ikili sanal ağ yapısı olarak biliniyor. Bunlardan biri, bir şeylerin sahtesini (ya da renklendirmesi vb.) yaparken diğeri de yapılan örneğin ne kadar gerçekçi olduğunu belirlemeye çalışıyor.

Sisteme Google mühendisleri tarafından yüklenen milyonlarca fotoğraf örneği var. Sistem; bu fotoğraflardan ışığı, renkleri, nesneleri tanıyor. Böylece onları tekrar gördüğünde fotoğrafları uygun şekilde uygun ışığa göre yeniden renklendirebiliyor.

Google Colab nasıl kullanılır?

Sistemi kullanmak için yapılacak olan çalışma, her ne kadar bir miktar kodlama gerektiriyor gibi gözükse de aslında alakası yok. Python tabanlı sistemde tek yapmanız gereken birkaç tıklama yapmak.

Google Colab kullanmak için yapmanız gerekenler şu şekilde:

Google hesabınıza giriş yapın.

Fotoğraf renklendirecekseniz buradan, video renklendirecekseniz şuradan devam edin.

renklendirecekseniz buradan, renklendirecekseniz şuradan devam edin. Şimdi birtakım kutucukları işaretleyeceğiz, ilki import torch yazısının yanında yer alan [ ] bölmesi. Buraya tıklayın.

Git clone and install DeOldify kısmındaki iki kutucuğu işaretleyin.

Setup kısmında 4 numaralı !pip install -r colab_requirements.txt seçeneğini seçin. Yüklenene kadar bekleyin. Aynı işlemi import fastai, !mkdir ‘models’ ve colorizer seçenekleri için de tekrar edin.

Colorize kısmına gelin. source_url kısmına görselin bağlantısını koyun. Kişisel bir görselse bunu önce Imgur gibi daha sonra silebileceğiniz bir yere yükleyin.

Render factor kısmına gelin. Burada rakam ne kadar azalırsa görsel o kadar renklendiriliyor.

görsel o kadar renklendiriliyor. İşaretleyeceğiniz yerleri yukarıdaki görselde görebilirsiniz.

Yapmanız gerekenler bu kadar basit. Böylece siz de eski fotoğraflarınızı yeniden renklendirebilirsiniz.