ABD’li sosyal medya devi Facebook, hem ana platformundaki hem de Instagram’daki kullanıcıların fotoğraflarını toplayan ve bunları yapay zeka yazılımını eğitmek için kullanan Clearview AI adlı teknoloji şirketine bir uyarı mektubu gönderdi.

Yapay zeka temelli yüz tanıma yazılımı geliştiricisi Clearview AI, makine öğrenimi algoritmasını, sosyal medyadan topladığı kişisel fotoğraflar da dahil olmak üzere halka açık milyarlarca görüntüyü kullanarak eğitiyor.

Buzzfeed News'e konuşan bir Facebook sözcüsü, Clearview’a bir mektup gönderdiklerini ve kendi platformlarından topladığı veri, görüntü ve medya başta olmak üzere şirketten, çalışmaları ve faaliyetleri hakkında daha fazla bilgi istediklerini ifade etti.

Bununla birlikte Clearview şirketinin faaliyetlerinden rahatsız olan tek teknoloji şirketi Facebook değil. Video paylaşım platformu YouTube ve PayPal'a ait mobil ödeme servisi Venmo da şirkete konuya ilişkin mektup gönderdiklerini açıkladı. Popüler mikroblog platformu Twitter ise 21 Ocak’ta Clearview ile iletişime geçerek, platformundan veri kazmayı bırakmasını ve şu ana kadar toplanan tüm verileri silmesini söyledi.

Clearview’ın Twitter ve diğer şirketlerin istediklerine ne derece kulak verdiği belli değil ancak şirket, söz konusu verileri silse dahi, yüz tanıma algoritması gelecekteki uygulamalarda bu görüntülerden öğrendiklerini kullanabilir.

Birleşik Arap Emirlikleri, Singapur, Avustralya ve Katar dahil olmak üzere toplam 22 ülkenin polis departmanlarına çeşitli sunumlar yapan Amerikalı şirket, gelecekte kolluk kuvvetleri için VR gözlükleri gibi giyilebilir cihazlar üretmeyi planlıyor. Clearview, geliştirdiği makine öğreniminin bir gözetim sistemi olmadığında ısrar ediyor ancak şirketin hükümetlerle ve kolluk kuvvetleri ile kurduğu yakın ilişki, kafalarda soru işaretlerine neden oluyor.