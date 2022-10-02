Yazılı iletişimi görsel sanatlara dönüştüren yapay zekaların sayısı gittikçe artıyor. Son olarak Google, yazılan cümleleri üç boyutlu nesnelere dönüştüren yapay zeka Dreamfusion’ı tanıttı.

Özellikle geçtiğimiz günlerde herkesin erişimine açılan DALL-E başta olmak üzere, Midjourney, GauGAN2, Craiyon gibi pek çok farklı yapay zeka uygulaması kullanılarak sözcüklerimizle adeta resim yapmak ve dijital görseller oluşturmak mümkün oluyordu. Bu alanda hizmet verecek yeni bir yapay zeka, bugün Google tarafından duyuruldu. Bu yapay zekanın adı ise Dreamfusion.

Geçtiğimiz yılın sonlarında Google, çeşitli nesneleri üç boyutlu olarak oluşturabilen yapay zeka Dream Fields’ı duyurmuştu. Dreamfusion ise bu yapay zeka ile Google’ın görüntü modeli yapay zekası Imagen’in birleşimiyle ortaya çıktı.

İki boyutlu görsellerden üç boyutlu nesneler üretmek

“Text-to-3D (Yazıdan 3D'ye) için yeni yöntemimiz DreamFusion'ı duyurmaktan mutluluk duyuyoruz!

Önceden eğitilmiş bir metinden görüntüye yayılma modeli kullanarak bir NeRF'yi sıfırdan optimize ettik. 3D veriye gerek yok!"

Neural Radiance Field (NeRF) adı verilen teknoloji sayesinde Google’ın Imagen yapay zekası, elindeki iki boyutlu görüntüleri birleştirerek bir üç boyutlu model ortaya çıkarıyor. Böylece üç boyutlu modeller üzerinde yapay zekayı eğitmek gerekmiyor. Ayrıca üretilen modeller bir arada da kullanılabiliyor.

En azından şu an için Google’ın sunduğu görseller, bazı DALL-E görsellerinde olduğu kadar gerçekçi değil. Zaten teknoloji devinin de şu anda ürünü öne çıkardığı noktalar “tutarlı, yüksek kalite normallere, yüzey geometrisine ve derinliğe sahip, Lambertian aydınlatma modelleriyle yeniden aydınlatılabilir modeller” oluşturabilmesi. Daha basit anlatmak gerekirse bir görsel oluşturduğunuzda eni-boyu, önü-arkası, derinliği gibi noktalar açısından gerçekçi ve tutarlı görseller oluşturmak mümkün.

Dreamfusion’ın ne zaman erişime açılacağı konusunda henüz bir açıklama yapılmadı ancak şimdiden ileride nasıl kullanılabileceği üzerine alternatif fikirler ortaya çıkmaya başladı. Tıbbi alanda alınan görüntülerden ameliyat yapılacak organın yapısını tam olarak modellemekten indie oyun geliştiriciler için model oluşturmaya kadar çok sayıda farklı alanda bu yapay zeka kullanılabilecek gibi duruyor.