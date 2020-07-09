Google'dan Ücretsiz ‘Dijital Pazarlamanın Temelleri’ Eğitimi

İnternet dünyasının en büyük pazarlama mecrası olan Google, uzun bir süredir Dijital Atölye isimli internet sitesi üzerinde Türkçe olarak online eğitimler düzenliyor. Bu eğitimler arasına sertifika sahibi de olabileceğiniz Dijital Pazarlamanın Temelleri de eklendi.

Hayatımızda internet varken ihtiyacımız olan bilgiye ulaşmanın karşısında herhangi bir bahane yok. Bununla birlikte içinde olduğumuz salgın süreci, iş dünyasında evden çalışma modelini bir anda yaygınlaştırdı. Ayrıca online eğitim modeli de hayatımızın en önemli unsurları arasına girdi. Bu konuda Google Dijital Atölye, iş dünyasındaki bireyler için önemli bir eğitim aracı haline geldi.

Dijital Atölye’de yer alan eğitimler, herkesin internet ortamında iş yapabilmesini sağlayacak kadar yalın ve basit dillerle veriliyor. Bazı eğitimlerde ise verilen sertifikalar, uluslararası mesleki kuruluşlar tarafından da onaylanıyor. Bir süredir Dijital Atölye müfredatında bulunan Dijital Pazarlamanın Temelleri eğitimi, online olarak alabileceğiniz en iyi sertifikalardan birisi.

Uluslararası İnteraktif Reklamcılık Bürosu onaylı, Google eğitmenleri tarafından hazırlanan içeriğe sahip eğitim

Toplamda 26 modülden oluşan ve 40 saat süren eğitim, konuya en yabancı olanların bile anlayacağı düzeyde hazırlanmış. Ayrıca Avrupa ve ABD ülkelerinde otorite sahibi olan İnteraktif Reklamcılık Bürosu’nun onayı da eğitim sonunda sertifikanıza ekleniyor. Elbette bu sertifikayı almak için önce kursu tamamlamak, ardından da final sınavını vermek gerek.

Dijital Pazarlamanın Temelleri eğitimi nasıl alınır?

Adım #1 : Buradan Google Dijital Atölye sitesine gidin,

: Buradan Google Dijital Atölye sitesine gidin, Adım #2 : Üstteki menüden Online kurslar seçeneğine tıklayın,

: Üstteki menüden Online kurslar seçeneğine tıklayın, Adım #3 : Listelenen 25 kursun ilk sırasındaki Dijital Pazarlamanın Temelleri eğitimine tıklayın,

: Listelenen 25 kursun ilk sırasındaki Dijital Pazarlamanın Temelleri eğitimine tıklayın, Adım #4: Kurs sayfasındaki Öğrenmeye Başlayın butonu ile kursa katılın.

Dilediğiniz zaman kaldığınız yerden devam ederek bitirebileceğiniz bu eğitim, Dijital Atölye’nin en uzun programlarından birisine sahip. İnternete iş gözüyle bakmanızı sağlayacak temel adımlardan başlayıp arama ağları dünyasına giriş yapıyorsunuz. Ardından hem yerel hem de ulusal çapta insanların yaptığınız işi fark etmelerini sağlayacak bilgiler alıyor, tüm bunları sosyal medyaya taşımayı öğrenebiliyorsunuz.

Mobil cihazların ve bağlantı teknolojilerinin evrimi, bunun kullanıcılara ve iş dünyasına etkisini anlatan eğitim, mobil uygulamaların çalışma prensiplerini de size sunuyor. Ardından tüm bu bilgiler ile içerik pazarlama, reklam yayınlama, online mağaza, video pazarlama derken, gerçekten de dijital pazarlamanın temellerini öğrenerek süreci tamamlayabilirsiniz. Herkese şimdiden başarılar.