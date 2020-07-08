Google, karanlık mod desteğini nihayet Google Dokümanlar, E-Tablolar ve Slaytlar için de yayınladı. Ancak şimdilik yalnızca Android sürümleri karanlık mod desteği sunuyor.

Arama motoru, e-posta serisi, harita uygulaması ve mobil işletim sistemi gibi servisleri ile yüz milyonlarca kullanıcıya hizmet veren Google, Android için G Suite uygulamalarını güncelledi ve artık Google Dokümanlar’ı, Google E-Tablolar’ı ve Google Slaytlar’ı karanlık modda kullanabileceksiniz.

Bildiğiniz gibi Google, Android 10 ile birlikte Gmail, Takvim ve Google Arama gibi bazı uygulamalarına zaten karanlık mod desteği sunmuştu. Ancak şimdi şirketin Microsoft Office alternatifi uygulamaları G Suite de karanlık mod desteğine kavuşuyor. Ancak bu karanlık modun işletim sistemi ile uyumlu çalıştığını belirtelim.

Eğer işletim sisteminizi karanlık mod açık olarak kullanıyorsanız, yukarıda belirtmiş olduğumuz G Suite uygulamaları da otomatik olarak karanlık modda açıklacaklar. Ancak dilerseniz uygulamaların ayarlar menüsüne giderek karanlık mod seçeneğini manuel olarak her uygulama için ayrı ayrı kapatabiliyorsunuz.

Google, G Suite uygulamaları için karanlık mod desteğini şimdilik sadece Android kullanıcılarına özel olarak yayınladı. İlerleyen dönemde iOS ve masaüstü sürümlerin de karanlık mod alıp almayacağını ne yazık ki bilmiyoruz ancak karanlık modun kullanıcılar tarafından talep edilen bir özellik olduğunu düşünürsek Google’ın bu isteğe kulak takamayacağını tahmin edebiliriz.