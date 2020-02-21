Google birkaç yıl önce kablosuz gibabit hızında internet sunmak için Google Fiber hizmetini başlatmıştı. Geçtiğimiz yıl Webpass’ı satın alan Google, bu iki hizmeti birleştirmeye karar verdi. Google’ın gigabit hızındaki kablosuz interneti artık Google Fiber Webpass adıyla hizmet verecek.

Google, Google Fiber ile ABD’de kullanıcılara kablosuz internet hizmeti sunuyor. Google, bir süredir devam ettirdiği Google Fiber’in yanı sıra geçtiğimiz yıllarda Webpass’ı da satın almıştı. Google şimdi Webpass ile Google Fiber’i birleştirmeye karar verdi. Bundan sonra iki hizmet Google Fiber Webpass olarak tek bir isim ile hizmet verecek.

Webpass ile ofisler ve apartmanlar gibi yüksek kapasiteli binalar için kablosuz internet hizmeti sunuluyor. Binaya yerleştirilen bir çanak antenle sağlanan internet hizmetinden faydalanmak isteyenler hizmete üye oluyor.

İki hizmetin birleştirilmesi ile ilgili olarak açıklama yapan Webpass yöneticisi Brien Bell, “Yeni adımız, hem marka bilinci oluşturmak hem de Google Fiber ve Webpass’ın en iyi bölümlerini bir araya getirerek müşteri dostu, yüksek hızlı interneti sağlamak için ortak misyonumuzu yansıtıyor” dedi.

Google’ın Google Fiber’i genişletme çalışması olarak da görülen bu yeni yapılanma, ABD’nin iki şehrinde kullanılmaya başlandı. Nashville ve Tennessee’de Google Fiber Webpass hizmeti insanlara sunulmaya başlandı.