Google, Reklamları Suistimal Eden 600 Uygulamayı Kaldırdı

Google, Play Store'daki geliştiricilerin kullanıcılara sinir bozucu reklamlar göstermesine engel olmaya çalışıyor. Yazılım devi, reklam kullanımını suistimal eden yaklaşık 600 uygulamayı mağazadan kaldırdığını açıkladı.

Google, Android mağazasındaki uygulamalarda abartılı reklam kullanımına engel olmaya çalışıyor. Şirket bugün, kullanıcıları rahatsız eden reklamları nedeniyle yaklaşık 600 uygulamayı Play Store'dan kaldırdığını ve reklamlardan para kazanmalarını yasakladığını açıkladı.

Google, bu uygulamalarda gösterilen reklamların, cihaz kullanılmadığında, telefon görüşmesi yapılırken veya telefonun kilidini açarken ortaya çıkan ve tam ekran olarak gösterilen reklamlar olduğunu belirtti. Şirket böylece, zaten reklamlardan bunalmış olan kullanıcılara uygulama dışında da rahatsız edici reklamlar gösterilmesine engel oldu.

Google Play Store, Apple'ın App Store mağazasıyla karşılaştırıldığında, genellikle daha az güvenli olarak görülüyor. Android marketinin uygulamaları inceleme süreci, yeni uygulamaları ve güncellemeleri sık sık reddettiği bilinen Apple mağazası kadar katı değil. Engellenen 600 uygulama, Play Store'da yaklaşık 3 milyon uygulama olduğu göz önüne alındığında küçük görünebilir. Ancak yine de güven verici bir hamle.

Google'a göre bu sadece bir başlangıç. Geliştiriciler, uygulamalarına sinir bozucu reklamlar yerleştirmenin her zaman yeni yollarını buluyor. Ancak Google, bu tür hileleri tespit etmek için yeni teknolojiler geliştirdiğini söylüyor. Şirket, reklamların uygulama dışında gösterildiğini tespit etmek için yeni bir makine öğrenimi yaklaşımı geliştiriyor. Kullanıcıları uygulamalarda en çok rahatsız eden şeylerden biri reklamlar ve Google, gelecekte reklam gösterimlerini kontrol altına alacak gibi görünüyor.