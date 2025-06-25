Google'ın Gemini kullanıcılara özel gönderdiği bir e-posta, kullanıcılarda gizlilik ve veri güvenliği açısından endişe yaratmış durumda.

Yapay zekânın bizim adımıza taksi çağırması, takvimimizi düzenlemesi ya da evcil hayvanımıza mama sipariş etmesi gibi şeyler kulağa oldukça güzel geliyor ama bu işleri yapabilmesi için ona kredi kartı bilgimizden günlük rutinimize kadar birçok özel bilgimizi teslim etmemiz gerekiyor. Yani güven şart.

İşte tam da bu yüzden Google’ın yapay zekâsı Gemini hakkında yaşanan yeni gelişme birçok kişiyi endişelendirdi. Bir Reddit paylaşımına göre Google, bazı Android kullanıcılarına bir e-posta gönderdi. Bu e-postada, 7 Temmuz’dan itibaren Gemini’nin "Telefon, Mesajlar, WhatsApp ve bazı yardımcı uygulamaları" siz izin verseniz de vermeseniz de kullanabileceği belirtildi.

Gemini, 7 Temmuz'dan itibaren mesajlarınıza erişebilecek

Google bu durumu "İstemiyorsanız kapatabilirsiniz." diyerek geçiştiriyor ama bu ayarın nerede olduğu ya da tam olarak ne işe yaradığı pek net değil. Ayrıca eğer "Uygulama Etkinliği" açık olursa, Gemini sizinle olan etkileşimleri 72 saate kadar saklayabiliyor ve bu bilgiler bazı durumlarda insanlar tarafından da incelenebiliyor.

Yani özetle, Gemini’ın bu kadar kritik uygulamalara kolayca erişebilmesi, gizliliğine önem veren birçok kişi için ciddi bir sorun. Google bu konuda net bir açıklama yapmış değil ve bu sessizliği kullanıcıları daha da endişelendiriyor.

Verilerimiz gerçekten "güvende" mi?

Bu sadece bir güncelleme meselesi değil. Asıl mesele, bu tarz yapay zekâların çalışabilmesi için bizim en özel bilgilerimize ihtiyaç duyması ve bu da, ne kadarını paylaşmak istediğimize dair ciddi bir karar vermemizi gerektiriyor.

Telefonlarımız yapay zekâyla daha fazla iç içe geçtikçe, hangi bilginin ne zaman ve nasıl toplandığını açık açık bilmek zorundayız. Yoksa farkında bile olmadan kişisel bilgilerimiz başkalarının eline geçebilir. Yani yapay zekânın işlerimizi kolaylaştırması güzel ama gizliliğimizi riske atacaksa durup bir düşünmek gerek.

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