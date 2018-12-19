Google, GPS Uygulaması Waze'i 1 Milyar Dolara Satın Aldı

Teknoloji sektörünün devlerinden Google, navigasyon uygulaması Waze'i satın aldı.

Google, halihazırda navigasyon özellliği de sağlayan bir harita uygulamasına sahip durumda ancak işlevi sadece navigasyon uygulaması olan Waze'i de bünyesine kattı. Waze'i 1 milyar dolar gibi oldukça yüksek bir fiyata satın alan Google'ın planlarının da aynı oranda büyük olması bekleniyor.

Waze'in kaderi ilk olarak 2012 yılında Apple'ın CEO'su Tim Cook tarafından yayınlanan bir yazı ile büyük ölçüde değişti. Tim Cook'un Apple'ın internet sitesinde Apple Maps'in markete çıkarılmasından bir gün sonra yayınladığı yazıda, "Apple Maps'in yarattığı hayal kırıklığı için üzgünüz." ifadelerine yer vermişti.

Yazısının devamında Tim Cook, İsrail'de o zamanlar bir proje olarak başlatılmış Waze'in kaderini değiştiren cümlesine yer verdi ve o cümle: "Biz Apple Maps'i iyileştirirken; Bing, MapQuest ve Waze gibi App Store'da bulunan alternatif harita uygulamalarını indirebilirsiniz." idi. Tim Cook'un Waze'i bir alternatif olarak göstermesinin ardından Waze, kullanıcılar arasında oldukça başarılı bir navigasyon uygulaması unvanını kazandı.