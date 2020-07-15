Google Haritalar'a yakında gelecek yeni bir özellik açığa çıktı. "Live View" olarak isimlendirilen bu özellik, artırılmış gerçeklik desteği olan akıllı telefonlarda daha hassas konum kalibrasyonlarının yapılmasını sağlıyor. Bu özelliğin kullanıma sunulmasıyla aracın park edildiği yerin unutulması problemi tarihe karışacak.

ABD merkezli teknoloji devi Google'ın en popüler hizmetlerinden bir tanesi Haritalar. Kullanıcılara gerek adres bulma gerek bir lokasyonun sokak görünümünü gösterme gibi onlarca özelliğe sahip olan bu hizmet, kullanıcılar tarafından sıklıkla tercih ediliyor. Şimdiyse Google ekibi, Haritalar için yeni bir özellik hazırladı ve bu özellik, kısa bir süre sonra tüm kullanıcıların hizmetine sunulmuş olacak.

Google yazılımcılarının Haritalar hizmeti için oluşturduğu bu yeni özellik, özellikle de kalabalık lokasyonlarda yaşanacak GPS hatalarını ortadan kaldıracak gibi görünüyor. Çünkü Google'ın yeni özelliğini kullanarak konum ve yönünüzü daha hassas bir hale getirebileceksiniz. Üstelik bu özellik, sahip olduğu artırılmış gerçeklik desteğiyle işleri daha da kolaylaştıracak. Haydi hemen bu özelliğin detaylarına yakından bakalım.

Google Haritalar'ın yeni özelliği işte böyle görünüyor

Google Haritalar'ın yeni özelliği, "Live View" olarak isimlendiriliyor. Kullanıcıların, telefonlarının kameralarıyla kullanabilecekleri bu özellik, artırılmış gerçeklik desteğinin nimetlerinden faydalanarak doğru konum kalibrasyonuna imkan sağlıyor. Ancak açıkça belirtmemiz gerekiyor ki bu özelliğin kullanılabilir olması için akıllı telefonunuzun ARCore desteğine sahip olması gerekiyor.

Bir kullanıcı, konumunu paylaşmak ya da aracını park ettiği bir yeri unutmamak gibi durumlar için Live View özelliğini kullanabilecek. Bu sayede ilgili konum, artırılmış gerçeklik desteği ile belirlenmiş olacak. Bu da olası GPS hatalarını ortadan kaldıracak. Google Haritalar'ın yeni özelliği, pek çok kullanıcı için hayat kurtarıcı olacak gibi görünüyor. Bu özelliğin Google Haritalar'ın kararlı sürümüne ne zaman geleceği ise şu an için bilinmiyor.