Google, yeni başlattığı testle birlikte kişilerin gece horlayıp horlamadıklarını tespit edebilecek bir özellik üzerinde çalıştığını gösterdi. Söz konusu özelliğin tüm kullanıcılar için ne zaman yayınlanacağıysa bilinmiyor.

Akıllı cihazlarımız sağlık durumumuzu kapsamlı bir şekilde takip etmek için yeni özellikler kazanırken, bu konuda son haber Google’dan geldi. Google, sağlık araştırmaları platformu olan Google Health Studies için bu hafta yayınladığı yeni güncellemeyle birlikte gelecekte hayatımıza girebilecek bir özelliğe dair önemli bir ipucuna yer verdi.

Yeni güncellenen uygulamada normal kullanıcılara gizli olan bir özelliğe rastlandı. Sadece Google çalışanlarının kullanabildiği ve test aşamasında olan bu özellik, kişilerin uyurken seslerinin analiz edilmesini sağlıyor. Özellik, kişinin horlama ve öksürme gibi seslerini de birbirinden ayırt ederek kullanıcıya bilgi sunabiliyor.

Özelliğin ne zaman yayınlanacağı bilinmiyor:

Google tarafından sunulan bilgiye göre uygulamaya eklenen ‘öksürme ve horlama algoritmaları’, doğrudan Android cihazlarda çalışarak kişinin uyku performansı hakkında bilgi edinmesini sağlayacak. Söz konusu özellik şu anda sadece Pixel cihazlarda çalışırken, ne zaman yayınlanacağı ya da Google Fit veya şirketin akıllı saatlerine getirilip getirilmeyeceği bilinmiyor.

Google, test hakkında sunduğu bilginin devamında şirket bünyesindeki Sağlık Algılama ekibinin, kullanıcılara uykuları hakkında kapsamlı bilgiler sağlamak için gelişmiş algılama ve algoritmalar üzerinde çalıştığını ifade etti. Bu çalışmalar kapsamında söz konusu ses analizinin de algoritmaları doğrulamak, ayarlamak ve geliştirmek için gerekli verileri sunduğu belirtildi. Şirket, özelliğin kullanıcının gizliliğini de koruduğu konusunda bilgilendirme yaptı.