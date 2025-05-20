Google I/O 2025 etkinlikleri bu akşam resmî olarak başlayacak. Peki Google, I/O 2025'te neler duyuracak? Etkinlikler nasıl takip edilecek? İşte konuyla ilgili bilmeniz gereken her şey...

ABD merkezli teknoloji devi Google için yılın en önemli günleri gelmiş durumda. Zira şirket, bu akşam itibarıyla Google I/O 2025 etkinliklerini başlatacak. Bu etkinlikle Google cephesindeki en yeni gelişmelerden haberdar olmuş olacağız.

Peki Google I/O 2025 nasıl takip edilir? Biz Webtekno ekibi olarak bu akşam itibarıyla bilgisayarlarımızın başında olacak, Google'ın duyurularını anbean sizlerle paylaşacağız. Ancak Google I/O 2025, dileyen kullanıcılar için YouTube'daki canlı yayın üzerinden de takip edilebilecek.

Google I/O 2025'te neler duyurulacak?

Google I/O 2025, çok büyük olasılıkla yapay zekâya odaklanılan bir etkinlik olacak. Şirket, başta Gemini olmak üzere yapay zekâ tarafındaki çalışmalarıyla ilgili en yeni gelişmelerden bahsedecek. Ayrıca Google'ın diğer ürün ve hizmetlerindeki yepyeni özellikler de Google I/O 2025 etkinlikleri kapsamında resmen duyurulacak. Etkinlik, Google'a ait hizmetleri kullanmayı seven tüketiciler için oldukça hareketli geçecek diyebiliriz.

Google I/O 2025 nasıl canlı izlenir?

Google, I/O 2025 etkinlikleri için çoktan bir YouTube canlı yayını oluşturdu. Şimdilik sadece 30 saniyelik kısa bir reklam videosunun bulunduğu canlı yayın, bu akşam saat 20.00 itibarıyla başlayacak. Bu canlı yayın ile tüm dünya, Google'daki en yeni gelişmelerden haberdar olmuş olacak.