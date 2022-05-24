Google, metni görüntüye dönüştüren yapay zeka teknolojisi 'Imagen'ı duyurdu. Oldukça başarılı sonuçlar veren Google Imagen, yapay zekanın insan hayal gücüne benzer sonuçlar ortaya çıkarabilmesini sağlıyor.

ABD merkezli teknoloji devi Google, yapay zekanın sınırlarını zorladığı yeni teknolojisi Imagen'ı duyurdu. Bir metni görüntüye dönüştürmeye yarayan Imagen, bu özelliği sayesinde benzersiz görüntülerin otomatik olarak oluşturulmasını sağlıyor. Imagen'ın kullanılabilmesi için gerekli olan tek şey ise anlaşılır bir metin yazmak.

Google'ın makine öğrenimi tekniğine dayanan Imagen, yazılan bir metnin görüntü haline getirilmesini sağlıyor. Böylelikle hayal ettiğiniz herhangi bir şeyin görüntüsünü yalnızca yazı yazarak oluşturabileceksiniz. Ancak Google, Imagen'ı şu an için kamuya açık hale getirmedi. Bu yüzden bu benzersiz teknolojiden faydalanmak için bir süre daha beklemek gerekecek.

Google Imagen ile oluşturulmuş bazı fotoğraflar

Yukarıda Google Imagen ile oluşturulmuş bazı örnekleri görüyorsunuz. Örneğin; sol baştaki ilk fotoğraf için şöyle bir metin yazılmış: "Times Meydanı'nda bisiklet süren bir Corgi köpeği. Köpek güneş gözlüğü ve şapka takar." Orijinali İngilizce olan bu metnin girilmesiyle oluşturulmuş görüntü, yapılan betimleme ile mükemmel bir uyum içerisinde.

Imagen nasıl çalışıyor?

Google Imagen'ın internet sitesinde, bu yapay zeka teknolojisinin nasıl çalıştığı da anlatılıyor. Yapılan açıklamalara göre kullanıcının girdiği metin, diğer her şeyden önce analiz ediliyor ve T5-XXL ile kodlanıyor. Yapay zekaya gömülen metin, önce 64 x 64 piksel çözünürlüğünde küçük bir görüntü haline getiriliyor. Sonra da bu görüntü büyüyor ve son halini alıyor.

Google Imagen'ın kullanılabilmesi için basit metinler yazılması gerektiğini söylemiştik. Yukarıda, yapay zeka teknolojisi için hazırlanan internet sitesinde yer alan bazı örnekler yer alıyor. Bu örneklere baktığımızda, genel olarak basit metinlerin kullanıldığını görüyoruz. Örneğin; "Aynaya bakan bir köpeğin kedi görmesi." veya "Sahra Çölü'nde hasır şapka ve neon güneş gözlüğü takan küçük bir kaktüs." gibi basit cümleler, oldukça başarılı sonuçlar vermiş durumda.

Bu arada, Google Imagen etkileyici olsa da dünyada bir ilk değil. Bilenler olacaktır; OpenAI isimli yapay zeka şirketi bundan "DALL-E" olarak isimlendirilen yapay zeka aracını piyasaya sürmüştü. Tıpkı Google Imagen gibi metinleri görüntü haline getirmeye yarayan bu yapay zeka, beta kapsamdayken bile oldukça ilgi görmüş, bu araç sosyal medyada gündem olmuştu. Google Imagen, DALL-E'nin tam anlamıyla rakibi olarak karşımıza çıkmış durumda...

Eğer siz de Google Imagen ile oluşturulan tüm örnekleri incelemek isterseniz, buradaki bağlantıyı kullanarak ilgili internet sitesine gidebilirsiniz.

Imagen ile oluşturulan fotoğrafları aşağıdan inceleyebilirsiniz

Astronot kaskı takan bir rakun fotoğrafı, gece dışarıya bakmaktadır.

Çikolata, mango ve krem şantiden yapılmış kel kartal.

Bambudan yapılmış Android maskotu.

Rokete binip aya doğru giden bir beyin.

Aşırı kızgın bir kuş.