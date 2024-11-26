Google'ın iOS uygulamasına yeni bir özellik geldi. Şirket, 3. taraf internet sitelerindeki önemli kelimelere link ekliyor. Bu linkler, o kelime hakkında hızlı bir Google araması yapmanızı sağlıyor.

Kullanıcı deneyimini iyileştirmek için sürekli yeni özellikler tanıtan Google, şimdi de iOS’te bulunan uygulamasına iPhone kullanıcılarının çok seveceği bir özellik getirdi. Bu özellik, herhangi bir sitede gezdiğinizde karşınıza çıkacak.

Google’ın iOS uygulamasında üçüncü taraf bir sitede gezindiğinizde bazı kelimelerde linkler görebileceksiniz. Bu linkler, direkt Google’ın kendisi tarafından eklenmiş olacak. Yani web sitesi eklemeyecek.

Linkler, tıklandığında Google araması yaparak o kelime hakkında daha fazla bilgi almanızı sağlayacak

“Sayfa Açıklamaları” ismi verilen bu özelliğin yaptığı şey aslında çok basit. Kelimeye veya kelime öbeğine eklenen linke tıkladığınızda Google araması yapılıyor. Böylece onun hakkında hızlıca yeni bilgilere ulaşabiliyorsunuz. Bastığınızda görüntülediğiniz sitenin üzerinde yeni bir pencere açıldığını belirtelim. Böylece ilk görüntülediğiniz siteye de kolayca dönebiliyorsunuz.

Google, sitelerde öne çıkması gereken ve “ilgi çekici” olarak nitelendirilebilecek kelimelere bu tarz linklerin ekleneceğini belirtmiş. Tabii bu linkleri internet siteleri kendi eklemediği için onlara da çıkış yapma imkânı sunulacakmış. Google’ın aktardığına göre linklerin yer almasını istemeyen web sitesi sahipleri, buradan erişilebilen form aracılığıyla özellikten çıkış yapacak. Çıkışın 30 gün civarı sürebileceği de gelen bilgiler arasında.